增松機篩檢站 陳時中：台北很忙不敢勞煩

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本土疫情嚴峻，松山機場第二航廈前21日新設大型篩檢站，預計單日採檢量能達2000人。圖為醫護人員進行內部清潔消毒工作。中央社記者趙世勳攝 111年5月21日

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（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北21日電）政府增設松山機場篩檢站引發北市長柯文哲不滿，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，增設篩檢站是希望滿足民眾所需，「台北市很忙不敢勞煩」，因此直接由中央來設置。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央日前新設北北基桃8處大型採檢站，今天在松山機場第2航廈前新設大型篩檢站，預計單日採檢量能達2000人，但台北市長柯文哲今天受訪時表態反對松機篩檢站。

對於柯文哲不滿，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會強調，中央對防疫態度沒有變，是希望跟地方能合作，由於各地方政府都很忙碌，所以中央與三總合作開設篩檢站盼能紓解量能。

陳時中指出，增設篩檢站是希望能減低民眾排隊做PCR的壓力、滿足民眾需要，如果地方政府能做就來做，因為這是地方政府職責之一，但如果地方政府太忙，中央政府會來幫忙，「台北市很忙所以不敢勞煩」，所以直接由中央來設置。

陳時中也提到，設置篩檢站整體策略是希望以病人角度出發、讓民眾需求獲得滿足，但也不宜開得太多，像是機場附近區域能篩檢的地方不多，因此才提供更便民的方式。

陳時中也強調，中央政府角度是希望協助地方、給市民方便，像是快篩實名制也一直努力，盼讓國民不排隊，因此PCR採檢也是一樣，在社區多設一些點，這都是希望給市民方便，安定了民心、才能比較好控制疫情。

至於針對媒體問到北市長選舉民調一事，陳時中表示，現在還是關注疫情，建議媒體「你們去關心其他人的選情，來這邊關心我的疫情」。（編輯：陳政偉）1110521