柯文哲反對增設松機篩檢站 綠議員批應在意疫情

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北21日電）台北市長柯文哲今天針對松機增設篩檢站持反對立場。民進黨北市議員許淑華認為，北市篩檢站不足，讓市民焦慮，「應該在意的是疫情，不是你的心情。」

北市府發言人陳智菡對此表示，盲目擴張核酸檢測（PCR）量能，不是解決問題，是製造問題，確診愈來愈多，PCR量能有限，重症率、死亡率也被低估，政策不調整，只是造成更多醫護耗損。

她說，醫護為維持大量PCR量能，部分駐守防疫急門診，部分處理防疫專責病房，還要執行常規醫療，分散人力新增篩檢站是錯誤時間做錯的決策。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央日前宣布新設北北基桃8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞，今天在松山機場第二航廈前新設大型篩檢站，預計單日採檢量能達2000人。

柯文哲上午出席記者會接受聯訪時，針對松機增設篩檢站表示，他事先知道且持反對立場。

議員許淑華在臉書（Facebook）發文，大家都為疫情所困，應在意是疫情不是柯文哲心情，台北市篩檢站不足，讓民眾焦慮，依北市府公布防疫急門診服務量能，明顯爆表。

她說，總統蔡英文希望疫情盡快穩定，昨天親自公開篩檢站規劃，經中央流行疫情指揮中心多次詢問，主動協調松山機場等單位建立大型篩檢站，柯文哲卻表示反對，請柯文哲以行動代替口水，且疫情下應彼此鼓勵，中央地方共同出力、協調解決台北市民需求才是當務之急。

北市議員簡舒培在臉書發文指出，台北市社區篩檢量趕不上確診數，導致急診醫護累爆，恐危及醫院中重症確診病患，中央早和北市溝通，希望再增社區篩檢站，是為讓台北市民有更多、更快可採檢PCR，也能維持醫院醫療量能。

她說，中央增設篩檢站，讓台北市民更方便，柯文哲有力氣與中央吵架，那為何不幫幼兒準備唾液快篩？（編輯：張銘坤）1110521