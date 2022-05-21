三總開設松機篩檢站可看診領藥 日採檢量能2000人

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本土疫情嚴峻，中央協調三軍總醫院，21日在松山機場第二航廈前新設大型篩檢站。圖為醫護人員示範篩檢流程。中央社記者趙世勳攝 111年5月21日

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北21日電）三軍總醫院今天在松山機場第二航廈外停車場設置大型社區篩檢站，提供「快篩陽」輕症及無症狀民眾採檢、看診、領藥，每天服務目標1800至2000名民眾，時間為週一至週日，上午8時起至晚上8時止（點我預約）。

行政院長蘇貞昌今天上午在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人陪同下，視察「三軍總醫院松山機場社區篩檢站整體規劃」，並感謝指揮中心協調各公立醫院加設大型篩檢站，在短短48小時內就完成設立松山機場社區篩檢站。

三軍總醫院院長王智弘稍早受訪時表示，松山機場社區篩檢站屬於複合式、多功能的篩檢站，特色是提供民眾PCR採檢、醫師看診及領藥的「三合一」服務。

為便利民眾快速看診，王智弘說，篩檢站設計動線開闢3條路線，針對65歲以上長者、12歲以下孩童採綠色通道，以及預約民眾通道與非預約民眾通道。

王智弘指出，篩檢站備有口服抗病毒藥物，若經醫師認為需要給藥時，可立即給藥；症狀嚴重的患者，經評估後若有治療必要，則可隨即轉送三總急診救治。

至於篩檢站服務時間，王智弘表示，今天下午4時開始正式啟用，明天起為每天上午8時至晚上8時，共分為3個診次、4個篩檢櫃檯，預計每日採檢量能為2000人次左右，其中包含預約民眾1800人，以及現場開放200位民眾，服務時間預計2週。（編輯：林克倫）1110521

為擴大採檢量能，松山機場旁21日新設大型篩檢站。圖為篩檢站內部動線規劃情形。中央社記者趙世勳攝 111年5月21日

松山機場大型篩檢站單日採檢量預計能達2000人。圖為醫護人員進行內部清潔消毒工作。中央社記者趙世勳攝 111年5月21日