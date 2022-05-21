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侯友宜：最近說話較大聲 解決民眾問題較重要

2022/5/21 16:10（5/21 16:41 更新）
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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北21日電）新北市長侯友宜今天表示，法定傳染病系統不順的問題，長久反映後中央終於善意回應；最近說話有比較大聲一點，總是中央有聽到就好，把事情做好，解決民眾問題較重要。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、市府衛生局長陳潤秋今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布新增2萬3346人確診，居家隔離3萬9577人，居家照護12萬1382人。

侯友宜說，以新北市立聯合醫院社區快篩站的快篩陽確診分析，5月11至18日篩檢總陽性率97.4%，希望儘速實施「快篩陽視同確診」，以降低PCR採檢的醫護人力，轉而守住專責病房好照顧中重症患者。

他感謝各界捐贈防疫基金達到新台幣6000餘萬元，及其他防疫物資。至於法定傳染病系統不順的問題，經過長久反映1個多月後，終於能在5月25日優化，解決民怨之首的系統問題。

侯友宜說，一直抱持著「地方與中央防疫一條心」的態度，面對中央的建言，只有苦口婆心、平心靜氣，沒有外界所說的「對於中央不解決問題，氣的就差一點沒下跪」那回事。

他說，這段時間為了基層遇到的問題，說得太多次了，卻遲遲等不到中央好的解決方式；最近說話有比較大聲一點，總是有聽到就好，把事情做好，解決民眾問題比較重要。

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劉和然則解釋，媒體報導所提到的市府幕僚說法，其實源自於過去1個多月來，通報系統常卡卡、當機不順，引起民眾很多抱怨；侯友宜看到民眾風吹雨淋排隊苦候，第一線人員被辱罵出氣，才會不斷向中央反映，希望改善民怨。

劉和然說，新系統數位證明平台25日起，開放申請「接觸者隔離證明」，新北市府也建議新增系統要增加確診者可自行修改內容，並增加其他部分功能，以降低人工處理的負荷，會持續與中央溝通優化系統。（編輯：張銘坤）1110521

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