柯文哲：車來速篩檢站不提供抗病毒藥物

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）65歲以上快篩陽長者，昨天起經醫師評估可使用抗病毒藥物。台北市長柯文哲今天說，因開藥須確認適應症、禁忌症、交互作用等，因此車來速不提供這項服務，請去醫院防疫急門診。

柯文哲今天下午前往中正紀念堂視察車來速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站並慰勞工作人員，陪同視察的台北榮民總醫院副院長李偉強表示，昨天共替1871人PCR，台北市民占不到6成，總共約8成民眾有領藥需求。

李偉強指出，昨天1871人的PCR結果，不到一天就通通出爐，陽性率高達94%；而今天到下午3時，已經替近1000人採檢，可以說是達到了設站的目的。

柯文哲視察後接受媒體聯訪，對於快篩陽長者領抗病毒藥物流程表示，因為開藥要先確認年齡、檢查藥物適應症、禁忌症、交互作用等，需要花較多時間，所以車來速篩檢站不提供這項服務，避免卡住。

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柯文哲說，有這個需求的長者，建議去醫院的防疫急門診，或是排視訊門診，效率會比較高，且考慮之後要讓民眾在預約的時候，就先填病例、服用的藥物等。

台北市衛生局說明，車來速篩檢站專供無抗病毒藥需求者看診，防疫急門診則可開立口服抗病毒藥物處方箋，包含聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、陽明院區等，民眾可上台北市COVID-19嚴重特殊性肺炎專區網頁查詢及預約。（編輯：李亨山）1110519