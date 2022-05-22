柯文哲快篩陽 侯友宜喊加油並祝早日康復

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，當他聽到台北市長柯文哲快篩陽時，立即表達關心，希望早日康復平安，並肩作戰守護雙北市民安全，並向柯文哲喊說「加油，你絕對沒問題」。

侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）說明會指出，新北市今天新增本土確診病例2萬698人，目前居家照護執行中為12萬848人，居家隔離列管數4萬1270人。

侯友宜表示，對於COVID-19變種病毒Omicron的高傳播力，為醫療量能保全，新北首倡各方案，新北市在疫情浪頭上，看到問題後馬上提出解決方案，從一開始就提出5大倡議，讓新北市先行，因地制宜，自主應變，各地有需要再跟進。

他細數表示，4月11日為了輕重分流推居家照護，4月22日推動居隔轉型，以釋出公衛、行政能力，5月1日快篩陽視同確診，以照顧好脆弱族群，5月11日PCR陽及早收案、5月22日分群照顧，以固守中重症，這些都是新北首創，以保全醫療量能。

他接受媒體提問時針對柯文哲快篩陽性時表示，柯文哲最近盡力辛苦防疫，聽到柯文哲快篩陽後就表達關心，希望柯文哲能早日康復平安，讓他們再度並肩作戰，守護雙北市民安全，他並對媒體鏡頭向柯文哲喊話「加油，你絕對沒問題」。

他也說明自身的防疫作為就是按照專家學者提醒的一般方法來做，就是戴口罩及保持社交距離及勤洗手。尤其是隨身攜帶一小瓶酒精清消手部。家裡一進門有一個區域叫隔離區，他回到家後先自己做好清消，以避免把外面的病毒細菌帶回家。（編輯：李錫璋）1110522