更多編輯台推薦新聞：
複合弓混雙摘金／裝備出問題意外失誤 陳界綸：不到最後一箭不放棄
運動

複合弓混雙摘金／裝備出問題意外失誤 陳界綸：不到最後一箭不放棄

一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...
生活

一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/266

柯文哲快篩陽 侯友宜喊加油並祝早日康復

2022/5/22 17:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，當他聽到台北市長柯文哲快篩陽時，立即表達關心，希望早日康復平安，並肩作戰守護雙北市民安全，並向柯文哲喊說「加油，你絕對沒問題」。

侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）說明會指出，新北市今天新增本土確診病例2萬698人，目前居家照護執行中為12萬848人，居家隔離列管數4萬1270人。

侯友宜表示，對於COVID-19變種病毒Omicron的高傳播力，為醫療量能保全，新北首倡各方案，新北市在疫情浪頭上，看到問題後馬上提出解決方案，從一開始就提出5大倡議，讓新北市先行，因地制宜，自主應變，各地有需要再跟進。

他細數表示，4月11日為了輕重分流推居家照護，4月22日推動居隔轉型，以釋出公衛、行政能力，5月1日快篩陽視同確診，以照顧好脆弱族群，5月11日PCR陽及早收案、5月22日分群照顧，以固守中重症，這些都是新北首創，以保全醫療量能。

他接受媒體提問時針對柯文哲快篩陽性時表示，柯文哲最近盡力辛苦防疫，聽到柯文哲快篩陽後就表達關心，希望柯文哲能早日康復平安，讓他們再度並肩作戰，守護雙北市民安全，他並對媒體鏡頭向柯文哲喊話「加油，你絕對沒問題」。

他也說明自身的防疫作為就是按照專家學者提醒的一般方法來做，就是戴口罩及保持社交距離及勤洗手。尤其是隨身攜帶一小瓶酒精清消手部。家裡一進門有一個區域叫隔離區，他回到家後先自己做好清消，以避免把外面的病毒細菌帶回家。（編輯：李錫璋）1110522

延伸閱讀
黃珊珊：柯文哲仍在等PCR結果 市政不受影響居家隔離政策將鬆綁 柯文哲：訴諸國民道德 相信能撐過難關隨扈確診 柯文哲5/4居家辦公
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀