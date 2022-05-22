蔡總統：台灣需要WHA WHA也需要台灣[影]

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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文22日以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞，她說，全球面對疫情發展關鍵階段，台灣參與不可或缺，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應被排除，「台灣需要WHA，WHA也需要台灣」。

總統府上午發布新聞稿指出，蔡總統今天凌晨（瑞士日內瓦時間21日晚間）以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞，感謝鄉親在第一線為台灣發聲。

蔡總統致詞表示，過去2年多來，全球面對疫情挑戰，更凸顯了健康防疫不該有國界。非常感謝鄉親，在今年WHA期間，特地從歐洲、美國、台灣各地，到日內瓦舉辦活動，在第一線為台灣發聲。

蔡總統說，台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這2年多來，台灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家；鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗。這些作為都充分展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神。

蔡總統表示，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

她說，去年，包括美國、日本，超過40個國家以及歐盟，以多元方式表達支持台灣參與WHA。

蔡總統說，這股來自國際社會的支持聲浪，應該被正視。台灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。尤其，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，台灣的參與是不可或缺。

蔡總統並說，感謝各位鄉親為台灣站出來，為台灣努力爭取權利，政府會繼續讓全世界聽到台灣的聲音。台灣需要WHA，WHA也需要台灣，大家一起努力。（編輯：蘇志宗）1110522