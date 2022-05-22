電音三太子現身挺台灣入世衛遊行 日內瓦民眾圍觀拍照

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世界衛生大會登場前夕，台灣電音三太子21日現身瑞士日內瓦，與超過150位來自世界各地配戴花布巾的僑胞一同熱舞，吸引民眾圍觀拍照。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月22日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦21日專電）台灣電音三太子驚喜現身聯合國歐洲總部前，與旅居10國、150位台僑一同遊行，熱舞更吸引民眾圍觀拍照。現場各國友人皆呼籲健康應高於政治，且台灣抗疫優異，對世界醫療能有所貢獻。

世界衛生大會（WHA）登場前夕，瑞士、法國、美國、愛爾蘭、瑞典、匈牙利等逾8個國家的台僑協會、超過150位僑胞齊聚世衛大會舉辦地點瑞士日內瓦萬國宮（Palais des Nations）前，共同為台灣發聲。

參與民眾手拿中華民國國旗、其他旗幟與各式標語，高呼「健康平權」、「台灣能幫忙」等，希望動員民間力量，把台灣不願被排除在世界衛生組織（WHO）之外的決心傳達出去。

活動總召集人謝瑾向中央社表示，希望台灣今年能重返世衛大會，「想要藉著自己的聲音為自己喊出希望、為台灣的家人喊出希望、為我們的母國喊出希望。有發聲就有希望，不說話就一點希望也沒有。請（世界衛生組織秘書長）譚德塞先生良心發現，不要再把我們擋在外面」。

駐瑞士副代表鄭維來到現場，感謝僑胞和政府一起，向世人表達台灣願意加入世衛機制、活動的心意。他表示瑞士政要與國會也都支持台灣參與世衛大會，認為健康、病毒無國界。

主辦單位特意從台灣請來4尊充滿文化意象的電音三太子，帶領民眾跳起事前多次排練的台客舞步，引起圍觀民眾駐足拍照，大人小孩都搶著合照。

曾任瑞士電視台記者的杜特懷勒（Dölf Duttweiler）在現場紀錄這場串聯。他覺得台灣獨立早該是理所當然的事，但事實並非如此，因此想要協助台灣。「生活在和平之中是國際議題，我們應該接納彼此，中國也應接受台灣是個獨立國家。」

台灣愛爾蘭協會副會長歐康納（JJ O'Connor）告訴中央社，他特意飛來支持台灣重回世衛大會的訴求。「WHO無關政治，這很好，因為我們需要把健康放在優先順位。台灣有很多可以貢獻，對COVID的處理方式就是證明，2020年1月感染爆發前，台灣就已掌控疫情。」

從法國來參與的克魯茲（Maxime Cruz）說，今天來最主要是聲援民主和台灣，「身為法國人，我們有自由、平等、博愛的價值，因此對我而言前來參加很重要」；來自美國的席爾茲（Justin Shields）則向記者說：「無論政治立場為何，或議題多敏感，台灣是一個有美麗人民的島嶼，應該被融入並擁有聲音；這關乎健康，而非政治或政府。」

瑞士學生克魯塞（Jade Kruse）和朋友也穿上客家花布支持台灣。克魯塞說：「我覺得如果能幫上忙，所有人都應該要能參與WHA，幫助那些需要的人，這是個很好的機會。」

台僑上午10時從聯合國歐洲總部萬國宮前代表人類對和平嚮往的「三腳椅」（Broken chair）開始，步行1個半小時，最後抵達白朗峰碼頭，並在廣場上透過和電音三太子一起熱舞傳達倡議訴求。

現場氣氛熱血沸騰，舞蹈音樂充滿感染力，路過的民眾也跟著律動，紛紛主動詢問倡議內容，並在得知後表示支持與認同。更有民眾向記者說道：「為自己出聲，其他人更會看見，我們支持台灣」。

世界衛生大會將於22日至27日舉行，世衛之前表示，已收到海地、宏都拉斯、巴拉圭等成員國提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」列入補充議程。總務委員會將於22日週日傍晚閉門討論，翌日向全會提出建議，由全會決定是否排入議程。（編輯：郭中翰）1110522