世衛行動團抵達日內瓦：讓國際看見台灣合作意願

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2022年世界衛生大會將於22日在瑞士日內瓦登場，衛福部政務次長李麗芬以及由國民黨立委李德維（左2）、陳玉珍（右2）、民進黨立委林靜儀（左3），以及時代力量立委王婉諭（右3）抵達日內瓦機場。駐WTO代表羅昌發（中）、副代表林良蓉（右1）、林明誠（左1）前往接機。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月21日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦21日專電）世衛大會明天召開，率領台灣行動團的衛福部政務次長李麗芬和立委視導團今天抵達日內瓦。李麗芬表示，會跟所有友好國家爭取對談機會。

2022年世界衛生大會（WHA）將於明天在瑞士日內瓦正式登場，李麗芬以及立法院朝野黨團籌組的立委視導團今天抵達日內瓦機場。

李麗芬抵達時不接受訪問，僅簡短向記者表示，會盡量爭取與友邦的雙邊會談，也會跟所有友好國家爭取對談機會。

由國民黨立委李德維、陳玉珍、民進黨立委林靜儀，以及時代力量立委王婉諭4位立委組成的立委視導團入境後在機場接受媒體訪問。

中央社詢問，該以何種策略突破台灣連年無法參與WHA的情況，林靜儀表示，每一年台灣都試著用各種方式，例如外交部透過友邦或理念相近國家發聲，讓全世界能夠看見。

她說：「過去兩年疫情期間，全世界對台灣醫療衛生、公共衛生的能量更加了解，所以我相信會有更多認識我們的國家了解台灣的特殊處境，更認同台灣應該要進入國際組織，和全球一起運作。」

林靜儀解釋視導團的角色，第一是來了解外交前線努力的成績與現況；第二是立委代表人民的力量與聲音，「用這個角色讓全球知道台灣人民對於加入國際組織、和全球夥伴一起捍衛公共衛生和醫療相關工作，台灣人民有意願，希望能和全球一起努力」。

此外，訪查並了解全球對後防疫時代的討論、重新思考防疫政策也是視導團訪程目的之一。

立委發現在日內瓦及在阿姆斯特丹轉機時，只有大約10%的民眾戴口罩，雖然宣導防疫距離1.5公尺，但仍然到處人擠人。林靜儀說，台灣希望慢慢恢復跟全球類似的防疫步調，「可以看到國際社會已經開始進行怎樣的後疫情時代的防護」。

李德維希望藉由國會的特性，與相關的友邦、組織見面。王婉諭也盼藉此機會和各國交流，「看如何從疫情緊張時期，走向與疫情共存的生活改變」。

陳玉珍則告訴記者，「今年世界各國許多國會議員表達支持中華民國加入WHA的行動，全體國民都很感謝」。

雖然今年世界衛生組織（WHO）仍未邀請台灣以觀察員身分出席WHA，但政府仍籌組「世衛行動團」，由李麗芬率團赴日內瓦，不僅展現台灣政府爭取參與WHA的決心，也盡可能與友邦、盟友代表會面，推動雙邊合作。（編輯：周永捷）1110521