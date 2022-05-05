羅馬許願池前挺台參與WHA 義議員：世衛需要台灣

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在駐義大利代表李新穎（中）的發起下，義國會友台協會主席馬蘭參議員（左3）、副主席迪馬尤眾議員（右2）、副主席帕賈諾眾議員（左），以及僑務顧問王美紅（右3）、羅馬中文學校校長湯美快（左2）及義大利羅馬台灣同鄉會會長羅容珍（右），齊聚許願池噴泉前，祈願台灣參與世衛。（駐義大利代表處提供）中央社記者曾婷瑄傳真 111年5月5日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）在駐義代表處發起下，義大利國會政要與僑領首次齊聚羅馬許願池前，挺台灣參與5月底登場的世界衛生大會。與會議員表示，世衛組織需要台灣，排除台灣的經驗和技術令人無法理解。

睽違兩年，世界衛生大會（WHA）將於5月22日於日內瓦實體召開，但台灣至今仍未獲邀請參加。

為持續展現台灣抗疫貢獻及增強支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的聲量，駐義代表處代表李新穎4日與義國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員、副主席迪馬尤（Marco Di Maio）及副主席帕賈諾（Alessandro Pagano）兩位眾議員，共同在羅馬許願池前許願，以公開活動方式支持台灣常態性參與世界衛生組織所有會議、機制和活動。

僑務顧問王美紅、羅馬中文學校校長湯美快及義大利羅馬台灣同鄉會會長羅容珍等僑領到場聲援。參與者配帶「台灣國旗」口罩，為台灣發聲高喊 Salute per tutti, Taiwan può aiutare（全民均健，台灣能貢獻）。

李新穎表示，很高興能結合義大利國會及台灣民間力量齊聚義大利最具代表性且又最靈驗之許願池特雷維噴泉（Fontana di Trevi），向全球展現台灣參與國際醫衛合作，為世界醫療貢獻不變的決心，並再次呼籲WHO拒絕不當政治干擾，讓台灣以觀察員身分出席2022年WHA。

李新穎提到，去年20國集團（G20）羅馬峰會期間，各國元首也是在特雷維噴泉前投擲硬幣許願。

馬蘭在鏡頭前公開為台灣發聲，表示WHO須為全球人民之福祉努力。為此，WHO必須與所有國家合作，並強調將台灣納入全球醫療合作的重要性。「台灣是一個重要經濟體且擁有2350萬人民的國家，應對新冠疫情能力比其他國家表現亮眼，並不是台灣需加入WHO，而是WHO應該納入台灣，義大利及歐盟國家也需台灣加入WHO」。

迪馬尤也表示，台灣是對抗新冠疫情的典範國家，也在疫情期間為全球約80個國家提供援助。現在世界正處俄烏戰爭危機之際，台灣以實際行動與自由民主國家站在同一陣線，且亟力協助烏國人民。

「西方及其他國家，尤其義大利，都應該竭盡已力，確保台灣加入WHO，不僅為台灣利益，也為全球公民健康福祉」。

帕賈諾則指出，台灣具先進醫衛能力與技術，應促使台灣成為WHO的一部分，以共同維護全球健康福祉，台灣被排除WHO體系之外實在令人難以想像。

李新穎強調，疫情凸顯全球攜手面對病毒挑戰的重要性及必要性，然WHO因政治考量，未能堅守專業和中立性，持續將台灣排除在外，嚴重危害全球健康安全。唯有台灣民選的政府，才能代表台灣並維護台灣2350萬民眾健康權利。

迪馬尤更在活動結束後主動於臉書分享照片，並寫道：「只為避免傷害中國政治敏感性而持續將台灣排除在WHO之外，這是一個錯誤...... 我們希望義大利支持台灣加入世界衛生組織，剝奪台灣這樣成功經驗和技術能力是無法理解的。」

許願池活動是義大利首次以創新方式公開祈願台灣常態性參與WHO各項活動，義國政要公開支持及旅義僑領揮舞兩國國旗並高呼口號，也吸引現場許多民眾目光。（編輯：高照芬）1110505