WHA月愛爾蘭飄台語歌聲 傳達台灣與世界合作決心

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作曲家郭芝苑紀念音樂會5日在都柏林舉行。駐愛爾蘭代表楊子葆（右1）說，郭芝苑作品有助聽眾理解台灣與世界合作、爭取參與WHO的決心。愛爾蘭參議員霍爾肯（左1）說，女高音左涵瀛（左2）的演出讓他體會到台語的動人力量。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月6日

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）作曲家郭芝苑紀念音樂會昨晚在愛爾蘭舉行，曲目包括台語歌劇選粹。駐愛爾蘭代表楊子葆說，郭芝苑的作品應有助聽眾理解台灣與世界合作、爭取參與世衛組織的決心。

郭芝苑是「台灣現代民族音樂之父」，紀念音樂會在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）的「聖巴爾多祿茂教堂」（Saint Bartholomew's Church）舉行。這是首次有台灣作曲家的作品在愛爾蘭公開演出。

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22至28日在日內瓦召開，台灣尚未收到邀請函。駐愛爾蘭代表楊子葆昨晚在音樂會開場致詞時，除了介紹郭芝苑的作品，也傳達台灣參與世界衛生組織（WHO）的決心。

他說，郭芝苑以西方熟悉的音樂形式傳達台灣精神、台灣對現代化的追求，以及與世界對話、合作和融入世界的渴望，或許聽眾因此會更容易理解，為何即使困難重重，台灣依然不改初衷持續爭取參與WHO和WHA。

郭芝苑生於1921年，於2013年逝世。他在1955年5月5日發表「台灣土風交響變奏曲」，這是首部在台灣發表、由台灣作曲家創作的交響曲。為紀念這個特別的日子，駐愛爾蘭代表處選擇在5月5日舉行音樂會。音樂會獲文化部以及郭芝苑音樂協進會支持。

昨晚在紀念音樂會演出的音樂家有法國管風琴家里瓦爾（Frederic Rivoal）、日本鋼琴家奧田奈美、定居義大利的台灣女高音左涵瀛。

現場共約100名來賓，包括愛爾蘭參議員霍爾肯（Gerry Horkan）、都柏林科技大學國際長佛洛德（Robert Flood）、三一大學翻譯中心主任海德利（James Hadley）、皇家音樂學院師生等愛爾蘭友人，及愛爾蘭台灣協會會長鄭惠文、台灣華語文中心主任劉淑慧等僑界人士。

駐愛爾蘭代表處指出，霍爾肯對左涵瀛在管風琴與鋼琴伴奏下演唱的3首台語歌劇選曲和3首台語藝術歌曲印象深刻，強調這是他第一次體驗台語的動人力量。音樂會安可曲愛爾蘭民謠「夏天的最後一朵玫瑰」以英語、華語演出，也讓霍肯感動，期待愛爾蘭與台灣能有更多文化交流。（編輯：高照芬）1110506