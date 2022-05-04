外交部：斯洛伐克國會3委員會接連通過挺台入WHA

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部今天指出，斯洛伐克國會的3個委員會於一週內，連續通過挺台入世界衛生大會（WHA）決議案，展現台斯密切友好夥伴關係，更彰顯台灣務實參與國際組織的訴求已深獲國際認同。

繼斯洛伐克國會的外交與衛生委員會4月26日通過決議支持台灣參與世界衛生大會（WHA）之後，斯國國會的歐洲事務委員會昨天也通過決議挺台加入WHA。

外交部今天發布新聞稿指出，在第75屆世界衛生大會即將於5月22日召開之際，斯洛伐克國會的支持尤具意義，外交部再度表達歡迎與誠摯謝意。

外交部指出，斯洛伐克國會的歐洲事務委員會決議文中，除支持台灣參與世界衛生大會外，並特別肯定台灣成功塑造全球防疫典範，無私分享抗疫資源，以及對烏克蘭提供及時有效的援助，展現人道精神與良善力量。

外交部表示，今年迄今，除斯洛伐克外，英、法、德、義大利、瑞典、丹麥、捷克、荷蘭、比利時、盧森堡等歐洲國家的政府或國會，均曾多次以不同行動表達對台灣的重視與關切。此外，歐洲議會已四度通過友台決議，呼籲保障台灣民主、關切台海及印太地區的和平穩定，並支持台灣參與國際組織。

外交部表示，感謝眾多歐洲理念相近夥伴對台灣參與國際組織的鼎力支持，台灣樂願與斯洛伐克等國際民主夥伴攜手努力，共同為全球防疫建構更加安全的防護網。（編輯：謝佳珍）1110504