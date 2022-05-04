20大醫事團體向國際發聲 盼WHA台灣不缺席

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第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣20大醫事團體4日在台大校友會館聯合召開國際記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）摒除政治因素，支持台灣參與WHA。中央社記者張皓安攝 111年5月4日

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（中央社記者張茗喧台北4日電）第75屆世界衛生大會將於5月底舉辦實體暨視訊會議，台灣20大醫事團體今天聯合舉辦國際記者會，呼籲世界支持台灣參與WHA，讓台灣對全球防疫提出關鍵經驗，貢獻世界。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，世界衛生大會（WHA）過去2年都以視訊方式召開，因應全球逐步解封，WHA今年5月22日至28日將在日內瓦召開實體暨視訊會議。

台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）便以政治因素為由不再邀請台灣。

台灣20大醫事機構今天上午聯合召開國際記者會，強調台灣在COVID-19疫情期間防疫成績亮眼，全球有目共睹，也顯示台灣能夠貢獻世界，不該被排除在WHA之外，呼籲世界各國秉持WHO憲章精神，支持台灣參與WHO及WHA。

台灣醫師會、中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，擁有115個會員國的世界醫師會（WMA）去年4月舉行首爾理事會，以22：1支持台灣參與WHO；去年10月倫敦大會中更以91：16投票結果，支持台灣參與WHO計畫、納入國際衛生條例（IHR）。

邱泰源說，台灣一向都樂於與世界各國分享醫療技術並協助有需要的國家，COVID-19疫情期間也與世界分享抗疫經驗，陸續捐贈防疫物資給100多國。

邱泰源指出，世界醫師會今年4月19日已致函WHO秘書長譚德塞，強調現在是最有必要開啟聯合國組織大門的時刻，尤其是世界衛生組織，呼籲譚德塞支持台灣以觀察員身分參與WHA並允許台灣參與所有的大會議程及活動，讓台灣可以對全球防疫提出關鍵性的經驗。

邱泰源會後表示，目前台灣正在經歷COVID-19疫情考驗，因此暫時沒有派員到日內瓦現場的規劃，但世界醫師會將與台灣共同舉辦視訊論壇，邀集全球115個會員國線上參與，不只回顧過去2年的COVID-19疫情，也會分享台灣防疫經驗，讓世界看見台灣。

此外，邱泰源表示，醫界將全程參與WHA線上會議，確保台灣掌握國際間疫情訊息，與國際接軌。

多名立法委員今天也親自出席記者會表達支持，民進黨立委王定宇表示，COVID-19疫情凸顯跨國疫情、跨國公衛議題是全球必須面臨的一大挑戰，防疫過程中任何人都不能缺席，呼籲中國大陸不要阻撓台灣參與WHA。

民進黨立委蘇巧慧指出，醫療量能是稀缺的防疫資源，不只醫療物資，醫療人員也是重要醫療資源，盼民眾在疫情嚴峻之下，別再往急診湧入，避免真正需要資源的民眾用不到，將是未來一大重要考驗。（編輯：張芷瑄）1110504