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2022WHA
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2022WHA1/18

國旗飄揚舊金山灣 僑界挺台參與世界衛生大會

2022/5/1 13:05（5/1 13:50 更新）
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舊金山僑界挺台參與世界衛生大會（WHA），僑務促進委員蕭仁麒4月29日下午2時自駕快艇，拖曳「讓台灣幫忙！」（Let Taiwan Help!）大型橫幅，船上一行人手搖國旗，從舊金山東灣一處碼頭出發，為台灣參與世界衛生大會發聲。（金山灣區華僑文教服務中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月1日
舊金山僑界挺台參與世界衛生大會（WHA），僑務促進委員蕭仁麒4月29日下午2時自駕快艇，拖曳「讓台灣幫忙！」（Let Taiwan Help!）大型橫幅，船上一行人手搖國旗，從舊金山東灣一處碼頭出發，為台灣參與世界衛生大會發聲。（金山灣區華僑文教服務中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月1日
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（中央社記者周世惠舊金山30日專電）舊金山僑界挺台參與世界衛生大會（WHA），僑務促進委員蕭仁麒昨天駕駛快艇拖曳「讓台灣幫忙！」（Let Taiwan Help!）大型橫幅至海灣大橋附近，為台灣發聲。

蕭仁麒4月29日下午2時自駕快艇從舊金山東灣一處碼頭出發，船身立著二面中華民國國旗，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區華僑文教服務中心莊雅淑、世華婦女企管協會北加州分會名譽會長暨僑務委員魏德珍、僑務委員吳怡明、世華婦女企管協會全球副執行長藍佳欣及世華婦女企管協會北加州分會會長胡威妮共同登船。

所有人皆手持國旗揮舞，以此讓舊金山灣區感受到台灣對參與WHA的期盼與決心。朱永昌致詞表示，世界是一個地球村，沒有國家可以獨自面對疫情侵襲，國際合作才是成功抗疫之道。

莊雅淑說，這兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使世界各國更體會到「防疫無國界」，唯有各國共同合作才能抵抗疫情，台灣更不應該被排除在世界衛生大會之外，醫療衛生是全球的共同責任。

吳怡明強調加入世衛的重要性，沒有加入世衛就無法參加全球傳染病通報系統；他提到，購買疫苗不容易，希望藉由這次活動喚起更多外國友人重視與支持挺台入世衛。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。中華民國是世界衛生組織（World Health Organization, WHO）創始會員之一，但1972年後無法參與世衛組織活動。2009年至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017年起台灣連5年未能獲邀參與。（編輯：郭中翰）1110501

僑務促進委員蕭仁麒4月29日自駕快艇從舊金山東灣一處碼頭出發，船身立著二面大幅中華民國國旗，登船的僑界人士手搖小國旗。（金山灣區華僑文教服務中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月1日
僑務促進委員蕭仁麒4月29日自駕快艇從舊金山東灣一處碼頭出發，船身立著二面大幅中華民國國旗，登船的僑界人士手搖小國旗。（金山灣區華僑文教服務中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月1日
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