美挺台重獲WHA觀察員 外交部表達誠摯謝意

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（中央社記者溫貴香台北28日電）美國聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過法案，協助台灣重新獲得WHA觀察員身分。外交部對此表達誠摯謝意。至於今年是否安排台美官員在日內瓦會晤，外交部說，雙方密切聯繫溝通中。

世界衛生大會（WHA）5月25日在日內瓦舉行，美國眾議院美東時間4月27日以壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。法案去年8月已獲參議院通過，接下來將送交總統拜登簽署生效。

北美司司長徐佑典上午在外交部例行性記者會表示，這再度彰顯美國國會兩院兩黨對於台灣參與世衛的強勁支持，外交部對於美國國會參眾兩院以一致行動展現對於台灣參與公共衛生醫療體系的堅定支持，表達誠摯的謝意。

徐佑典說，美國國會通過這樣的法案，意義重大。美國對於台灣參與WHO的支持從來沒有停歇；至於今年是否循例安排台美官員在日內瓦會晤，雙方仍在密切聯繫與溝通中，未來有具體細節會適時對外說明。

外交部發言人歐江安表示，75屆世界衛生大會預計5月22到28日在日內瓦舉行，外交部與衛生福利部會全力爭取參與WHA，持續與友邦或理念相近國家緊密溝通協調。

歐江安說，與各國接洽的進度因為還在接洽當中，具體細節及衛福部長陳時中是否出席等，會由主政機關衛福部進行整體評估，國內疫情也是非常重要優先的考量，將由主政機關衛福部做出妥善的政策決定，外交部也會進行整體性評估考量，目前都在籌備當中，政府相關單位會在適當時間向外界完整說明。（編輯：翟思嘉）1110428