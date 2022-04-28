更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》快篩劑實名販售今上路 身分證單雙號分流買可代購
首頁 / 國際
2022WHA
新聞專題
2022WHA1/15

世衛大會將至 美眾院通過法案助台灣成為觀察員

2022/4/28 06:57（4/28 07:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）世界衛生大會（WHA）5月登場，美國眾議院今天以壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。法案去年8月已獲參議院通過，接下來將送交總統拜登簽署生效。

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開，為向世界展現美國挺台力道，美國聯邦眾議院今天以425票贊成、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA的觀察員身分。

法案是由聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去年3月領銜提出，同年8月6日獲參院以「一致同意」（unanimous consent）通過。法案接下來將送出國會，遞交拜登（Joe Biden）簽署後即可生效。

眾議院「台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）今天在院會發言表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣不僅有效因應國內疫情，更在世界急需之時分享自身專業知識與醫療用品，援贈數百萬片口罩與個人防護設備（PPE）給多個國家，包括美國在內。

康諾里說：「這些行動是台灣領導力及對全球衛生安全貢獻的表徵，也展現出台灣為何必須成為全球公衛對話的一部分。」

康諾里指出，很不幸地，中國試圖限縮台灣有意義參與所有國際組織，包括2017年施壓WHO剝奪台灣觀察員身分，直批「這不合理」。他強調，在5月WHA召開前通過這部法案，將展現美國國會對於民主台灣橫跨兩院與兩黨的強健承諾。

美國國會2004年5月曾通過法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分，台灣隨後也順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀。但自2017年來，儘管有美國支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。

因此，今天眾院通過的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國的國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。（編輯：陳彥鈞）1110428

延伸閱讀
台灣捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家 回顧蔡總統談話全文日外交藍皮書重申台灣是重要夥伴 支持參與WHA美台高階工作會議 談擴展台灣參與聯合國、WHA及ICAO美副國務卿華府會譚德塞 當面籲WHA應納入台灣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀