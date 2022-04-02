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台美關係2/170

美台高階工作會議 談擴展台灣參與聯合國、WHA及ICAO

2022/4/2 09:07（4/2 10:34 更新）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）美台雙方昨天召開高階工作會議，討論擴展台灣參與聯合國及其他國際活動。美國國務院今天表示，會議著重在台灣參與世衛大會與民航組織的機會，雙方並就全球挑戰交換意見。

美台雙方定期舉辦工作會議，討論台灣國際參與。美國國務院發言人辦公室今晚發出新聞稿表示，美國在台協會（AIT）與駐美代表處3月31日於華府召開最新一次會議，由國務院與台灣外交部高階官員代表出席，談論擴大台灣參與聯合國及其他國際活動。

美國國務院表示，美方是由國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）及瑞伊（Jane Rhee）、亞太經濟合作會議（APEC）資深官員莫瑞（Matt Murray）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表出席。

在台灣方面，出席人員包括駐美代表蕭美琴、駐美副代表王良玉、外交部主任秘書徐儷文、外交部國組司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

國務院指出，與會者就如何因應全球挑戰交換意見，包括公衛、環境、發展援助、技術標準與經濟合作。此次討論著重在台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）的機會；雙方也談論台灣透過會員身分或有意義參與，在各多邊場域做出的貢獻，包括區域組織與多邊計畫。

國務院強調，與會者皆同意，應與所有同樣關切台灣因為遭排除，無法對國際社會貢獻其專業知識、資源、活力與慷慨的各方密切合作。

第75屆WHA將在5月22日至5月28日登場。WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次；2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：周永捷）1110402

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