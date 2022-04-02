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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 政治

台美華府會議 外交部感謝美挺台拓展國際空間

2022/4/2 10:19（4/2 10:34 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北2日電）台美昨天在華府舉行高階工作會議，討論擴大台灣參與國際組織策略與作法。外交部今天表示，此次雙邊會談是疫情爆發後首度實體舉辦，充分展現台美堅若磐石的強韌夥伴關係，外交部感謝美國對台灣的堅定友誼與支持。

外交部上午發布新聞稿指出，美方在會中肯定台灣在全球疫後復甦多邊合作可扮演的建設性角色，重申將繼續支持並協助台灣拓展國際空間，及對全球關注議題作出更多專業貢獻。

台美雙方在3月31日針對擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，討論推動深化台灣參與國際組織的策略及作法，議題涵蓋公共衛生、民航安全、打擊跨國犯罪、經濟合作及民主治理等。

外交部表示，外交部主任秘書徐儷文代表外交部感謝美方對台灣的堅定承諾與強勁支持，強調台灣將繼續與包括美國在內的理念相近國家合作，在持續擴大國際支持及友我動能的良好基礎上，秉持「專業、務實、有貢獻」原則，進一步拓展國際參與，共同維護以規則為基礎的國際秩序，強化多邊治理及區域合作，彰顯台灣作為世界良善力量的信念與具體貢獻。

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外交部表示，此次會議由徐儷文率領國際組織司司長吳尚年等赴華府與會，出席者另包括駐美代表蕭美琴、公使王良玉、駐紐約辦事處處長李光章、駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

美方出席代表為國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）、國組局副助卿庫克（Nerissa Cook）及瑞伊（Jane Rhee）、亞太經濟合作會議（APEC）資深官員莫瑞（Matt Murray）與美國在台會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等。（編輯：黃瑞弘）1110402

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