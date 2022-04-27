世衛大會將登場 斯洛伐克國會挺台參與

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（中央社記者林育立柏林26日專電）世界衛生大會將在5月登場，斯洛伐克國會外交和衛生委員會雙雙通過決議，肯定台灣的防疫成就，支持台灣以觀察員身分與會。

斯洛伐克國會外交委員會今天在決議中肯定台灣的抗疫成就，對台灣與國際社會分享醫療資源和發揮人道精神援助烏克蘭表示讚許，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

斯洛伐克國會衛生委員會在決議文指出，過去2年多來，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管控卓越，減少確診和死亡人數的同時還能維持穩健的經濟成長。

衛生委員會並肯定台灣捐贈口罩和醫療物資給其它國家，以及台灣對烏克蘭的人道援助，支持台灣參與世界衛生大會。

第75屆世界衛生大會將在5月22日登場。去年，斯洛伐克國會外交委員會曾決議支持台灣參與世衛，今年外交和衛生委員會首次同時通過決議，表現對台灣的堅定支持，駐斯洛伐克代表李南陽對此表示感謝。

李南陽指出，醫療無國界，台灣參與世界衛生大會，將可在醫療技術、公共衛生等方面為全球醫療衛生做出貢獻。（編輯：周永捷）1110427