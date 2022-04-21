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2022世衛大會
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2022世衛大會1/5

世界醫師會發函譚德塞 盼讓台灣以觀察員參加WHA

2022/4/21 09:00（4/21 09:18 更新）
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世界醫師會19日發函給世衛秘書長譚德塞，要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會。（台灣醫師會提供）中央社 110年4月21日
世界醫師會19日發函給世衛秘書長譚德塞，要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會。（台灣醫師會提供）中央社 110年4月21日
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（中央社台北21日電）世界醫師會（WMA）19日發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

世界醫師會在信中指出：「現在是最有必要開啟聯合國組織大門的時刻，特別是世界衛生組織。我們現在都必須努力去包容、交往，並與那些願意和平共處的人合作。」

世界醫師會呼籲譚德塞支持台灣參與WHO，透過給予台灣觀察員身分參與WHA，並且在務實、及時、和專業的基礎上，允許台灣參與所有的大會議程及活動。

世界醫師會也希望WHO把台灣納為國際衛生條例（IHR）的完全參與方，允許台灣在全球衛生防禦網絡做出卓越貢獻。

世界醫師會呼籲譚德塞打開WHA的大門，讓台灣有意義參與WHO，這不僅僅是增加一位參與者，也會向全球傳達一個和平合作的明確訊號。（編輯：周永捷）1110421

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