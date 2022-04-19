加拿大僑界聲援台灣參與WHA及加入CPTPP

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）為不斷提升台灣國際能見度，大溫哥華台灣僑界聯合會聯合當地僑胞共襄盛舉，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並呼籲加拿大政府支持台灣。

適逢中華民國僑委會成立90週年，大溫哥華台灣僑界聯合會16日率團於卑詩省維多利亞省議會廣場前舉行支持及聲援台灣的活動，並慶祝僑委會成立90周年。

包括溫哥華台灣僑界聯合會3位共同主席黃宗芹、王美琴、謝明珠與多位理事及會員，駐溫哥華台北經濟文化辦事處副處長陳淑姿及僑委會僑務組長江佳慧亦共同參與。維多利亞台灣同鄉會會長李美滿與加拿大台灣同鄉會總會長洪淑芬亦率當地僑胞共襄盛舉，一行50多人熱情響應這次有意義的活動。

大溫哥華台灣僑界聯合會理事兼公關組長康燕青告訴中央社，WHA將於5月22日至28日召開會議，遺憾的是台灣仍被拒於門外。

康燕青說：「疫情兩年多來，台灣的醫療水平和人民素質，全世界都看得到，甚至加拿大很多醫療專家都豎起大拇指並呼籲渥太華可以向台灣取經。台灣政府不斷以行動落實『台灣能幫忙且台灣正在幫忙』 （Taiwan Can Help, Taiwan is Helping），所以我們希望透過這次活動，讓更多人一起來支持台灣加入WHA。」

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加拿大與台灣經貿往來密切，而加拿大已是CPTPP的成員國，大溫哥華台灣僑界聯合會呼籲加拿大政府能支持台灣的入會申請。聯合會聲明說：「台灣與CPTPP各成員國，11個成員國佔台灣總出口的1/5以上，其中的日本、新加坡、馬來西亞及越南是台灣前10大貿易伙伴。台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。」

康燕青表示，聯合會所有理事及會員都在各個公私不同場合積極遊說加拿大聯邦、省和市級政府的議員代表，希望他們認知到台灣若能加入國際組織可發揮出高度價值。（編輯：韋樞）1110419