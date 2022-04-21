2020WHA／WHA 5月登場 外交部：全力爭取以觀察員身分與會

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）世衛大會（WHA）5月即將舉行，外交部今天表示，已與衛福部全力推案爭取台灣以觀察員身分與會，並獲得友邦和多個理念相近國家支持，外交部將持續透過外館接洽、媒體投書、社群影片等方式，凝聚國際挺台參與WHA的共識。

對於「世界醫師協會」（WMA）致函WHO 秘書長呼籲為台灣開啟大門邀請參加WHA大會，外交部向世界醫師協會的鼎力支持表達誠摯感謝。外交部感謝相關民間團體群策群力，共同推動參與世界衛生大會。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日舉行，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關工作，持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案。

歐江安指出，COVID-19疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，台灣的訴求從今年以來已獲得許多國家公開支持，如今年1月WHO執委會時，多個友邦及理念相近國家皆透過發言、提交書面聲明等方式表達挺台立場。

歐江安表示，今年2月「英澳峰會聯合聲明」重申支持台灣以觀察員等身分有意義參與國際組織，3月丹麥國會通過友台決議，支持台灣獲得世界衛生大會觀察員身分，4月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）也在與WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，當面呼籲應納台灣以觀察員身分參與WHA。

歐江安指出，外交部將透過國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，持續凝聚並強化國際支持聲量。外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友台聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。

至於今年具體的推案方式，歐江安說，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，將在適當時機向外界說明。（編輯：林淑媛）1110421