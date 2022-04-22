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2020WHA
新聞專題
2020WHA2/10

世界醫師會力挺參與WHA 邱泰源盼WHO關注台灣

2022/4/22 18:39（4/22 19:02 更新）
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（中央社記者蘇龍麒台北22日電）世界醫師會日前發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA。台灣醫師會理事長、民進黨立委邱泰源今天表示，台灣醫療公衛水準得到世界各國肯定，盼這封信能引起WHO關注台灣參與WHA的問題。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

世界醫師會（WMA）19日發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

邱泰源說，10多年前世界醫師會就曾有決議文，要求要讓台灣參加WHA等相關活動，去年經過台灣醫師會（中華民國醫師公會全國聯合會）的努力，歷經委員會、理事會、倫敦大會三關，在中國醫師會重重阻撓下，世界醫師會還是以91：16壓倒性的比數，通過支持台灣參加WHO與國際衛生條例（IHR）。

他指出，世界醫師會在新的決議文通過後，今年再次發信給WHO，要求讓台灣參與WHA與IHR，感謝世界醫師會用心對台灣的支持。

邱泰源說，台灣醫師會會透過視訊方式，深入今年WHA每天的議程，讓台灣的醫療防疫水準與方向，能與世界同步、甚至超越。

邱泰源說，台灣醫師會將與世界醫師會合作，在5月WHA期間舉辦線上國際研討會，並計畫今年12月邀請世界醫師會重要幹部與各國專家來台舉辦國際研討會，讓台灣的醫療健康議題與世界持續接軌。（編輯：楊蘭軒）1110422

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