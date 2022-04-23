世衛大會5月登場 關島議會將通過決議挺台參與

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駐關島辦事處與關島觀光局23日合辦「地球日淨灘活動」，響應世界地球日的同時，也呼籲關島各界挺台以觀察員身分參與WHA。（駐關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年4月23日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）世界衛生大會（WHA）將於5月登場。駐關島辦事處與關島觀光局今天合辦「地球日淨灘活動」，關島議會副議長出席活動時表示，議會預計本月底通過決議支持台灣參與WHA。

駐關島辦事處發布新聞稿表示，辦事處與關島觀光局今天在當地觀光勝地杜夢灣旁的怡保海灘（Ypao Beach）合辦「地球日淨灘活動」，響應世界地球日的同時，也呼籲關島各界支持台灣以觀察員身分參與WHA。

辦事處指出，淨灘活動共有超過250人參與，包括駐關島辦事處處長陳盈連、關島觀光局官員、關島議會代表、各國駐關島總領事館官員、僑界及當地民眾等，為當地最大的淨灘活動。參與者手持中華民國國旗及關島島旗共襄盛舉，並以「#LetTaiwanHelp」（讓台灣幫忙）布條為淨灘揭開序幕。

關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）致詞表示，關島議會將於月底通過決議支持台灣參與WHA，全力呼籲世界衛生組織（WHO）將台灣納入WHA各項會議、活動及機制。

陳盈連說，世界衛生組織應落實「不能遺漏任何人」的普世精神，讓國際社會守護台灣人民的基本健康人權。

另外，關島觀光局副局長培瑞斯（Gerry Perez）指出，今年是駐關島辦事處與關島觀光局第2年合辦淨灘活動，期盼未來雙方持續合作，推動台灣與關島的觀光交流。

辦事處表示，怡保海灘是關島杜夢灣最富盛名的海灘之一，過去2年受COVID-19疫情影響疏於管理，如今全球疫情減緩，日、韓觀光客陸續回流，關島政府正需人力維護海灘整潔。這次淨灘活動不僅有助緩解關島政府燃眉之急，也呼應世界地球日及「台灣能幫忙、台灣正在幫忙」的精神，期盼關島民眾正視台灣參與WHO的必要性。

第75屆WHA預計5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。這項會議一年舉辦一次。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。（編輯：高照芬）1110423