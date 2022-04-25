溫哥華太陽長跑 台僑「為台灣參加WHA而跑」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）世界衛生大會（WHA）將於5月下旬舉行，今天適逢溫哥華一年一度的太陽長跑。駐溫哥華辦事處和僑界共50人組隊參加，打出「為台灣參加WHA而跑」口號，透過活動凝聚更多支持台灣的力量。

逾兩萬人今天一早聚集在溫哥華市中心參與全民體育盛事「溫哥華太陽長跑」（The Vancouver Sun Run），包括駐溫哥華辦事處人員與家人、中華航空公司加拿大分公司員工及大溫地區僑胞約50人組成的「台灣隊」，一邊以跑會友挑戰全程10公里路程，一邊向加拿大民眾宣揚台灣參與WHA的重要性。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣對中央社表示，美國國務院主管管理及資源事務副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）本月曾會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達美國支持台灣成為世界衛生大會觀察員的立場，今年稍早也有多個友邦為台灣發聲。她說：「加拿大政府一向支持台灣參與世衛大會，希望今年也能繼續聽到渥太華支持聲音。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）過去兩年多次公開表達台灣參與世界衛生大會的立場，去年5月他在眾議院議場上說：「我們一貫支持台灣有意義地參與國際論壇。台灣在世界衛生大會的會議中擔任觀察員的角色符合全球衛生的利益。」

大溫哥華台灣僑界聯合會輪值主席黃美芹對中央社表示：「這個盛大的太陽長跑活動強調的就是身心健康，新型冠狀病毒疫情中，每個人都體會到共抗病毒、永保健康的重要性，而台灣的防疫成就和對世界的關懷幫助令人印象深刻，在這個太陽長跑活動中打出『為台灣參加WHA而跑』的口號，一定能激起更多共鳴。」

大溫哥華和維多利亞的台灣僑胞上星期也在卑詩省首府維多利亞市（Victoria）的省議會廣場前舉行聲援台灣加入WHA的活動，宣傳台灣的醫療水準和人民素質，強調「台灣能幫忙且台灣正在幫忙」 （Taiwan Can Help, Taiwan is Helping）。

僑界聯合會另外兩位共同主席王美琴和謝明珠表示，他們正在社區發起「一人一信給國會議員、籲請支持台灣」的活動，獲得很好的迴響，有不少國會議員都稱已收到請願信，並樂見台灣參與國際組織。

駐加拿大代表陳文儀對中央社表示：「疾病無國界，世界衛生組織呼籲全球共同抵抗疫情，就不應該遺漏任何一個環節，不應該讓政治凌駕醫療，需要讓台灣參與大會。」

加拿大「國會山莊時報」（The Hill Times）20日刊登陳文儀以「台烏面對相似威權威脅，民主國家應團結一致抵抗侵略」（Solidarity needed to deter aggression as Taiwan, Ukraine face similar authoritarian threats）為題的投書。文章提到「台灣與民主夥伴正共同協助烏克蘭，對民主自由普世價值作出重要貢獻，國際社會應正視威權國家威脅以規則為基礎的國際體系，團結力量對抗威權主義擴張」。

文章表示：「台灣全力維護主權及民主自由生活方式，對全球具有指標性意義，然而台灣之國際參與，仍受國際現實因素重重限制，台灣不應被排除在國際組織之外。」

陳文儀呼籲加拿大可藉由與台灣完成「投資促進暨保障協議」（FIPA），以及支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），來加強台加關係並展現對民主台灣之支持。（編輯：郭中翰）1110425

駐溫哥華辦事處和僑界聲援台灣參加世界衛生大會，由左至右依序為大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席謝明珠、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、大溫哥華台灣僑界聯合會輪值主席黃宗芹、大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席王美琴、駐溫哥華辦事處僑務組長江佳慧。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年4月25日

1985年起開始的「溫哥華太陽長跑」活動是加拿大重要的體育活動，今年有超過兩萬人參加24日舉行的「溫哥華太陽長跑」。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年4月25日