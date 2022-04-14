吳釗燮：尚未收到WHA邀請函 努力爭取未放棄

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世界衛生大會（WHA）5月將在瑞士日內瓦舉行，外交部長吳釗燮（前）14日表示，目前尚未收到邀請函，外交部仍在持續努力中，沒有放棄。中央社記者王騰毅攝 111年4月14日

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）世界衛生大會（WHA）5月舉行，外交部長吳釗燮今天表示，目前尚未收到邀請函，外交部仍在持續努力中，沒有放棄。

美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）8日會晤世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），討論世衛組織的財務與改革，麥肯伊當面向譚德塞呼籲，應該讓台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部國際組織司副司長蕭伊芳今天在立法院外交及國防委員會備詢時表示，因為這是一場雙邊會議，美方沒有向台灣透露譚德塞的回應，美國會用何種具體方式協助台灣參加WHA，應由美方說明，台灣不宜代替美方宣布。

吳釗燮表示，針對推動台灣參與國際組織，台灣將持續與美國和其他理念相近的國家合作，台美都有定期對話，會找出最好方式，持續積極爭取。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：謝佳珍）1110414