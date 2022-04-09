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專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 政治

美副國務卿向世衛表達挺台加入 外交部感謝

2022/4/9 15:21
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）世界衛生大會即將在5月召開，美國務院副國務卿麥肯伊8日向世界衛生組織秘書長譚德塞提及美國支持台灣成為世衛觀察員，外交部今天表達誠摯感謝。

外交部發布新聞稿指出，美國國務院主管管理及資源事務副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）8日在華府會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時表示，美方致力推動台灣成為世界衛生大會（WHA）的觀察員，外交部對此表達誠摯感謝。

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外交部指出，美國歷任政府均支持台灣的國際參與，特別是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月26日發表「支持台灣參與聯合國體系」聲明，以及今年3月31日台美在華府舉行台灣參與國際組織的高階工作會議等，美國政府採取積極具體行動，協助台灣拓展國際空間。

外交部指出，台灣作為國際社會負責任的一分子及世界良善力量，有意願也有能力為全球性議題做出貢獻，尤其在世界衛生大會（WHA）年會即將於5月召開之際，面對COVID-19全球疫情蔓延的挑戰，國際社會更應團結一致，打破政治藩籬，齊心抗疫。台灣政府也將持續加強與美國及各個理念相近國家緊密合作，共同應對國際公共衛生及各類新興威脅，攜手捍衛民主自由共享價值及以規則為基礎的國際秩序。（編輯：黃國倫）1110409

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