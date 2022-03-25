紐約駐處：國際對北京霸凌覺醒 挺台力道攀升

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德國馬歇爾基金會等華府智庫24日發表報告，呼籲美方以集結理念相近國家等方式，更有效反制北京阻撓台灣參與聯合國的作為。圖為紐約聯合國總部大樓。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月25日

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）針對美國智庫敦促華府有效反制北京阻撓台灣參與聯合國，駐紐約辦事處長李光章今天說，國際社會對中國霸凌危害有所覺醒，逐漸認同「台灣價值」，挺台力道逐年攀升。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與大西洋理事會（Atlantic Council）研究員莊宛樺（Jessica Drun）24日發表報告指出，北京長期扭曲50多年前聯合國大會通過的第2758號決議，散播決議認定「台灣是中國一部分」的謬論。

報告建議美方擬定策略，更有效反制中國試圖重新定義聯大第2758號決議、透過施壓讓台灣不得參與聯合國的作為。報告舉例，美方應投入重大外交努力，集結一群願意挑戰中方對2758號決議詮釋的理念相近國家，也應透過遊說，避免中國籍人士在聯合國擔任要職。

聯大第2758號決議是1971年10月25日第26屆聯合國大會表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

李光章書面回應中央社提問表示，中國政府不斷錯誤引用這份決議，是當前台灣爭取有意義參與聯合國的最大挑戰。

李光章說：「國際社會對中國在聯合國體系的不當影響力及對我國的霸凌危害已有覺醒，逐漸認同『台灣價值』及應讓台灣做出貢獻，支持我國的力道正在逐年攀升。」

去年5月，七大工業國集團（G7）外長會議公報首度提及支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。同年10月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣參與聯合國體系，國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）則直接點破中國持續誤用聯大第2758號決議。

李光章說：「『德不孤，必有鄰』，我國將持續向理念相近國家說明中國在聯合國等相關國際場域的不當作為及意圖，攜手合作捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序。」

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他表示，台灣雖非聯合國會員，仍持續以具體行動證明自身是國際社會不可或缺的建設性夥伴，透過經濟、科技實力及參與式民主，致力為氣候變遷、流行病、恐怖主義、人口販運及供應鏈受威脅等全球挑戰提供解方。

李光章說，兩年來，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫表現及對各國的援助與合作，俄烏戰爭爆發後台灣動員政府及民間資源提供烏克蘭人道援助，都證明台灣是國際社會的良善力量。台灣能幫忙，也正在幫忙，納入台灣參與的聯合國將可為世界做出更多貢獻。（編輯：陳惠珍）1110325