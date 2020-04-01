蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家[影]

總統蔡英文1日上午在總統府敞廳針對武漢肺炎防疫和因應發表 談話。 中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者王承中、葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

武漢肺炎疫情在全球加速蔓延，因應疫情期間防疫所需，蔡總統上午在總統府敞廳發表談話。蔡總統表示，面對武漢肺炎疫情威脅，在全體民眾的努力下，國內疫情得到控制，也受到國際矚目肯定，台灣從過去的口罩進口國，轉變為全球第二大口罩生產國，可充分供應國內需求。

蔡總統指出，國際疫情不能得到有效控制，疫情永遠不會結束，台灣依然處於險境，光是把國內防疫做好無法阻擋疫情蔓延，國際社會各成員必須集結力量，共同克服挑戰。前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃，跟其他國家一同區域聯防，全面抗疫。

蔡總統表示，現在不論是快篩、疫苗及藥品研發、防疫物資的超前部署，都有非常多國家想跟台灣合作，目前台灣跟美國、歐盟、捷克正在共商防疫策略，分享研究成果。台灣跟澳洲、美國也正在進行防疫物資的合作交換。

蔡總統指出，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，會積極加強跟各國的防疫合作，台灣願意在口罩、藥物、技術對國際社會提供協助。現在台灣每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

有些國家臨床研究認為奎寧有助於輕症患者的治療，政府已經請廠商提高奎寧產量，對有需要的國家給予適當支持。也會分享目前國內利用大數據分析的電子檢疫系統，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，進行有效的疫情調查，防止疫情擴散。公私立醫院也會持續透過視訊，提供防疫經驗、技術給需要幫忙的國家。（編輯：紀淑芳）1090401