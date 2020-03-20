獨家／口罩國家隊提前交機 歐日廠商不可置信

武漢肺炎疫情蔓延，因應台灣民眾口罩需求，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線。其中，在新北市五股區的長宏機械現場，最後一條口罩機台產線在20日中午交機，提前完成任務。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

（中央社記者鍾榮峰新北市20日電）口罩國家隊打造口罩機台提前完工，新北市五股區長宏機械廠區的第2批15條口罩機今天完成交貨。工具機公會理事長許文憲說，歐日廠商都不可置信，沒想到台灣口罩國家隊提前完成任務。

武漢肺炎疫情持續蔓延，因應台灣民眾口罩需求，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線。其中，在新北市五股區的長宏機械現場，最後一條口罩機台產線在今天中午交機，代表長宏機械負責的第二波15條口罩機台產線，已提前完成任務。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，今天大約上午7時就從台中驅車趕來長宏機械，親自見證最後一台口罩機台交貨。

許文憲說，2月5日口罩國家隊成軍後，在長宏機械與權和機械的協助下，口罩國家隊提前在3月5日完成首批60條口罩機台的組裝製造作業，共投入超過2200人次。

第二批32條口罩機台產線從3月6日開始作業，其中，長宏機械負責15條，權和機械負責17條；到今天為止，長宏機械已提前完成交機，權和機械已陸續交機13條，剩下4條也將提前交機。

許文憲說，第二批生產作業，口罩國家隊共投入1000人次；累計生產92條口罩機，國家隊共投入達3200人次。

在現場協助製造生產的台灣瀧澤科技製造一部副理徐浩東說，若92條口罩生產線全產能開出，日產能可到1200萬片至1300萬片。許文憲指出，92條口罩產線若發揮8成產能利用率，日產能最起碼也有900萬片，可以因應國內民眾需求。

長宏機械負責人呂清林說，提前完成任務，心情感覺輕鬆了，未來還要協助生產口罩的廠商，達成口罩量產目標。

許文憲透露，口罩國家隊提前交機，完成不可能的任務，連日本和歐洲的工具廠商都不可置信，跟他說「哪有可能提前交機」，也有外商不相信25天可以提前完成60條口罩產線，結果證明口罩國家隊提前完成任務。

他笑說，歐洲和日本工具機廠商搶著詢問口罩國家隊怎麼辦到的，他跟外商說，「下次你們來台灣，我說給你們聽」。

對於台灣未來將每週提供10萬片口罩給美國，許文憲說，疫情一開始政府便管制口罩出口，他非常認同，之後增加口罩產線因應國內民眾需求，以及實名制買口罩，他都非常贊成，政府團隊應變能力夠快。他建議，在國內醫療資源穩定、可因應民眾需求下，政府可以進行「口罩國際外交」。

他說，台灣儘管小，但是醫療資源素質高，有義務協助其他疫情較嚴重的國家和地區，台灣也可以做給世界衛生組織（WHO）看，彰顯台灣醫療資源的價值，並推展台灣的國際地位。

對於口罩國家隊的未來，許文憲表示，已經與經濟部長沈榮津通電話，表示疫情沒有結束前，會繼續支持政府，配合政府需要，口罩國家隊義不容辭。（編輯：張良知）1090320

武漢肺炎疫情蔓延，因應台灣民眾口罩需求，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線。其中，在新北市五股區的長宏機械現場，最後一條口罩機台產線在20日中午交機，廠商陸續測試，確保生產品質。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

武漢肺炎疫情持續蔓延，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線。其中，在新北市五股區的長宏機械現場，最後一條口罩機台產線20日中午交機，台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲（前右）到場見證，並感謝各家廠商員工幫忙。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲20日透露，口罩國家隊提前交機，完成不可能的任務，連日本和歐洲的工具廠商都不可置信，也有外商不相信25天能提前完成60條口罩產線，結果證明口罩國家隊成功提前達陣。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

口罩國家隊打造口罩機台提前完工，20日中午點交，瀧澤科技製造一部副理徐浩東指出，若92條口罩生產線全產能開出，日產能可到1200萬片至1300萬片。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

因應台灣民眾口罩需求，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線；第2批32條口罩機台產線從3月6日開始作業，其中，長宏機械負責15條。圖為師傅為機具打磨螺絲。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日

因應台灣民眾口罩需求，口罩國家隊加緊趕工打造口罩機台產線；長宏機械最後一條口罩機台產線在20日中午交機，送貨廠商陸續將最後幾台政府徵用的口罩機上車固定。中央社記者林俊耀攝 109年3月20日