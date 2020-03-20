口罩寄海外親人 蘇貞昌：未來開放已有計畫

行政院長蘇貞昌20日表示，目前還沒辦法開放家長寄送口罩給海外留學生，但有在計畫，未來可能讓國人在一定數量和期間寄口罩給一定關係的親人。中央社記者施宗暉攝 109年3月20日

（中央社記者余祥台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，針對國民黨立委溫玉霞關心是否可開放家長寄送口罩給海外留學生，行政院長蘇貞昌表示，目前還沒辦法，但有在計畫，未來可能讓國人在一定數量和期間寄口罩給一定關係的親人。

立法院今天進行施政總質詢，並邀請蘇貞昌備詢。

溫玉霞質詢時表示，歐美武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊繃，很多海外留學生買不到口罩，家長也沒辦法寄送口罩給孩子，政府是否有辦法解決，譬如說，寄到外館讓學生去領。

蘇貞昌答詢時表示，台灣提早管制口罩出口，並且大量生產，因此在國內人人買得到口罩；在海外的部分，外交部早已取得疫情指揮中心同意，提供口罩給外館的人員和眷屬，但至於其他海外的學生和僑胞是否也可以領口罩，目前還沒有辦法。

蘇貞昌說，這有兩個問題，第一，口罩還在管制中，不是無限的；第二，外館在能力上也有困難，有些國家很大，要讓所有人都到外館領取也很困難。

溫玉霞追問，是否可以有條件的開放，讓家長寄送給海外留學生。蘇貞昌說，目前有在計畫，在國內實名制購買口罩實施到一個程度之後，可以讓國內同胞在一定的數量和期間內，寄送口罩給具有一定關係的親人，但目前還不到可以做的程度。

蘇貞昌說，雖然現在口罩的日產量已經超過1000萬，但台灣有2300萬人，還有一部分要優先提供第一線醫療、工作人員，以及身體常有病痛、較常出入醫院的人。

溫玉霞也詢問，海外留學生若要回國，政府有沒有相關安排或協助，外交部長吳釗燮說，如果買不到機票回來，或是需要特別的安排，外館都可以幫忙，但目前還沒有接獲留學生反映回國有困難。

溫玉霞也關心，消防救護技術員不算醫事人員，患者不必告知病情和旅遊史，且救護醫療設備不夠，用量很大，是否可以撥預算補助。內政部長徐國勇說，現在健保卡一插進去救護車就知道旅遊史；另防疫物資一定充足。

針對囤貨現象，溫玉霞關注公平會和調查局是否有具體作為。蘇貞昌說，台灣目前不需要這樣，我們的貨很足，台灣生產衛生紙的產能目前僅開到6成，還沒有火力全開，台灣是水果王國，農產品豐收，米也很多；法務部會去清查假消息來源，公平會也會持續監督賣場、業者是否有哄抬價格。（編輯：林興盟）1090320