口罩2.0繳費19日起跑 信用卡可同時替多人付款

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）口罩實名制2.0預購今天截止，19日至21日進入繳費階段，想替家人、朋友付款，可選擇以信用卡「併單支付」，不限人數一次可替多人繳費；ATM、網銀支付則為逐筆支付，以APP預購者，只限ATM轉帳付款。

口罩實名制2.0繳費，時間從19日早上8時開始，至21日晚上8時截止。關貿網路公司表示，不論民眾是以「全民健保行動快易通」App或「eMask口罩預約平台」登記預購口罩，繳費時一律要先透過eMask平台，後續才能完成付款。

關貿網路公司說明，繳費時間開始後，民眾回到eMask口罩平台，不須再插身份證或健保卡做實名認證，只須輸入「身分證字號及手機後3碼」，就可進入平台，選擇繳費方式；當初是以APP預購的民眾，繳費方式僅限ATM付款，當初以平台預購者，則可用ATM、網路銀行或信用卡付款。

關貿網路公司指出，考量要降低金流負擔，信用卡付款可選擇「併單支付」，於平台繳費時，可不限人數輸入多組身分證字號，單筆一次支付，適合有幫家人或朋友代繳需求的民眾；ATM、網路銀行則每筆都需付款1次，假設同時要幫自己及小孩繳款，須分2次轉帳。

不過，民眾不需擔心轉帳手續費問題，財金公司表示，為響應政府政策，全力支持抗疫，在全體金融機構通力合作下，民眾不論是ATM轉帳（含實體、網路或行動銀行等通路）、信用卡付款、或「台灣Pay」付款，通通免手續費，各銀行也紛紛加碼紅利積點、現金回饋等優惠。

財金公司補充，ATM轉帳付款免手續費，且不與ATM小額轉帳每天每帳戶第1筆免收跨行手續費的交易併計；由於此次作業時程緊迫，部分金融機構作業因應不及，民眾如果有被扣繳轉帳手續費，銀行最遲將在交易日的次月底前，將扣收的手續費撥回至帳戶。

關貿網路公司及財金公司都呼籲，繳款日有3天，不必擠在第一時間繳費，也建議避開早上11時至下午2時及下午5時至晚上8時的尖峰時段，協助系統分流；為確保金流順暢，雙邊主機容量也都已加到最大因應。

口罩實名制2.0預購12日開跑、今日截止預購，19日將以簡訊或電子郵件通知買到的民眾進行繳費，付款期間為19日至21日，民眾可透過透過eMask口罩平台，以網路銀行、信用卡及ATM轉帳3種方式付款，22日系統將通知民眾至指定超商取貨。

3月26日至4月1日開放民眾到四大超商領取口罩，利用超商多媒體事務機（kiosk）列印領貨單據，再出示憑身分證、健保卡、駕照等證件領取，可不限人數為親友代領。（編輯：楊凱翔）1090318