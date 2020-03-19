口罩實名制順暢運作 藥師公會感謝警政署協助

（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市一名婦人日前因買口罩糾紛，竟要求藥師磕頭道歉遭送辦。為感謝全國警方協助健保藥師做好防疫工作，藥師公會全聯會今天特別親赴警政署致贈感謝狀，攜手為人民健康把關。

台北市一名60歲李姓婦人日前到藥局買口罩，疑不滿藥師還錯健保卡，竟要求磕頭道歉。案經警方函送士林地檢署，同步展開調查的北檢也將相關證據送交士檢協助調查。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，藥師公會全聯會有感於全國7萬多名警察辛勞協助健保藥師安心工作、打拚，理事長黃金舜今天特別率員赴警政署致贈感謝狀給署長陳家欽，感謝警方在防疫期間的付出。

黃金舜表示，口罩販售實名制自2月6日上路後，全國社區藥局肩負起防疫責任，但首日就發現排隊民眾有許多脫序行為，像是插隊、不耐排隊而辱罵藥師或抱怨口罩良率等現象，若無警方協助維護秩序，就沒有如今的防疫成績。

他說，警方持續在藥局發放口罩的重點時段加強巡邏，並協助維護相關秩序，希望在防疫期間能持續協助讓藥局口罩實名制順暢運行，讓民眾順利取得防疫物資。

陳家欽表示，全國有6283家健保藥局配合政府販售實名制口罩，第一時間收到相關公文就義不容辭，協狀維護購買口罩秩序和相關糾紛問題，成為藥師公會的後盾。

他指出，即便如此仍有些不理性狀況發生，但警方一接獲報案就立即協助排除，3月15日看到黃金舜為遭遇恐嚇暴力的藥師出面打抱不平時，立即請台北市警察局迅速偵辦和說明，同時加派警力加強所有藥師們的安全。

陳家欽說，針對居家檢疫和隔離者若趴趴走、失聯，警方在最短時間尋獲並送交衛生單位裁罰，以減少防疫破口發生；另派員和架設監護系統，協助生產口罩工廠維安。

陳家欽會後受訪表示，警方將持續全力以赴保護藥師們的安全，並派員協助民眾購買口罩相關安全和秩序，承諾全力排除、偵辦不理性案件，共同攜手為人民健康把關。（編輯：李亨山）1090319