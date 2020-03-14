國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

（中央社記者吳柏緯台北14日電）超過百人規模的工具機國家隊，在一個半月間完成了92條口罩產線的艱鉅任務，除了拚勁與同心協力外，老師傅傳授經驗穩定軍心也是關鍵因素。63歲的陳宇旭說，希望能藉這次機會將技術經驗傳承給年輕技術人員。

駛過五股工業區，接著繞過蜿蜒的山路，在距離台北市中心近半小時車程的五股山區，長宏機械的工廠坐落於此。最近一個半月以來，來自於全台各地工具機業者的車輛進進出出。廠房外面停滿許多工具機業者的車輛，例如上銀科技、台灣瀧澤、東台精機、哈伯精密等口罩國家隊的一員。

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在廠房外面就可以聽到口罩產線測試，以及切割、安裝零組件所發出的聲音，走入明亮的廠房，首先映入眼簾的是堆滿了零組件與工具，約百名來自不同公司的技術人員身穿自家制服，聚精會神並各司其職。

這個占地300多坪的廠房，曾經閒置好一陣子，如今成為台灣對抗武漢肺炎的重要據點。這裡是口罩國家隊的「陣地」之一，超過50條全新的口罩產線從這裡誕生並將送往全台各地，投入生產、協助防疫。

「這次來的都是各家公司的菁英、專案經理、老員工。」口罩國家隊的關鍵人物、工具機公會理事長許文憲說，平常大家競爭激烈，但這次可以攜手合作一條心，短短25天就建立60條產線，「我們也覺得不可思議」。

臉上戴著口罩，雙眼炯炯有神盯著手上的零組件，並用手中的工具精準地將螺絲鎖上。這個看似簡單的動作，卻是普森精密主軸工業公司的廠長陳宇旭，22年來在工具機業界累積的經驗展現。

工程技師投入口罩機台組裝，常需要徒手組裝複雜的零組件。中央社記者林俊耀攝 109年3月14日

對一般人而言，63歲理當是準備退休、享受生活的年紀，但是老當益壯的陳宇旭認為，自己的體力不輸年輕人，對工作還有滿滿的熱情，因此他始終在第一線奮鬥，為熱愛的工具機產業努力。

談起成為國家隊一員的契機，陳宇旭謙虛地說，這個年紀還能夠為國家做事感到非常榮幸，公司在詢問意願時，就自願從台中北上協助。不過他笑說，雖然自己在工具機業界這麼久，但是做口罩機卻是頭一遭。

回想起長達一個多月的「戰鬥營」，除了組裝口罩機外，也交到不少新朋友。陳宇旭說，雖然支援口罩機生產的都是工具機同業，但是各公司間有不同的政策或技術，因此過去比較沒有機會一起合作，而藉由這次的機緣，彼此打破了公司的藩籬，全部成為國家隊一員，一起打拚、分享工作上的大小事，關係也更拉近了一些。

普森精密主軸工業公司廠長陳宇旭支援口罩機生產，與工具機同業合作，不但從年輕技術者身上學到更新的知識，同時也將自己數十年的經驗傳承給年輕人。中央社記者林俊耀攝 109年3月14日

口罩國家隊有來自不同廠商的工程師傅，不吝將技術教給年輕技師。中央社記者林俊耀攝 109年3月14日

除了認識新朋友外，經驗交流對陳宇旭而言是另一個收穫。不但從年輕技術者身上學到更新的知識，同時也藉由合作，將自己數十年的經驗傳承給年輕人。

陳宇旭表示，有不少年輕的技術人員向他請益，他也竭盡所能地把自己的經驗與技術傳遞給他們。「我們確實比較有經驗，可以透過自己的經驗告訴他們如何克服問題。」

不過陳宇旭說，技術與時俱進，因此在交流的過程中，他也從年輕技術者身上學到了不少新的技術或理論，對於自己未來「歸建」後，一定也會有不少助益。

雖然籌組工具機國家隊的動機是為了加速口罩機生產，因應口罩的需求，不過陳宇旭認為，國家隊也創造了世代交流的機會，讓他們這些老師傅能把自己的技藝傳承下去，而年輕的技術者也能更加精進。

陳宇旭觀察，國家隊的老師傅與年輕技術者是互補的關係，各自有擅長的地方，卻又能彼此合作，一起打了一場聞名國際的仗，讓世界看到台灣技術者的實力。這支國家隊的經驗將有助於台灣的工具機產業更上一層樓。（編輯：張良知/楊玫寧）1090314