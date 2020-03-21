運動員闖出事業 許文憲組口罩國家隊團結業界

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）口罩國家隊打造口罩機台提前交機，工具機公會理事長許文憲功不可沒，他發揮自己原是運動好手速戰速決的特質和經營事業穿針引線的本事，讓原先彼此陌生防備的業者，經過口罩國家隊的淬鍊後更加團結。

20日上午7時，許文憲從台中驅車前往新北市五股區的長宏機械，要見證長宏最後一台口罩生產機台交貨。

在許文憲登高一呼下，原先在市場上激烈廝殺的台灣工具機廠商，在2月初組成口罩國家隊，協助五股的長宏機械與鶯歌的權和機械，提前在25天內完成製造60台口罩機台，緊接著另加32台口罩機，也提前完成交機。期間許文憲整合的工具機廠商會員，累計投入高達3200人次協助製造。

許文憲說，過程中的酸甜苦辣，真的是一言難盡，剛開始主動接下這個任務時，「感覺好像掉入泥沼」，原料、零組件、設備等都是千頭萬緒，從無到有，不過國家隊廠商成員很快就進入狀況，不到7天，第一台口罩機台就誕生了。

他說，那種興奮之情很難形容，「真的很爽」。

許文憲是台中大甲高中畢業，當時就是運動好手，體育選手的經歷對他組成口罩國家隊來說，是一大助力。他說，運動選手是「養兵千日、用在一時」，像是短跑要從早到晚長期訓練，過程艱苦，運動養成他自己在急性中掌握做事按部就班的習慣，讓事情快速完成。

許文憲由於經營事業的關係，常拜訪工具機業者，從老闆到業務員工都要認識「拜碼頭」，也讓他掌握了在業界穿針引線的本事。自從他當上公會理事長後，更有機會與會員業者互動牽線。

他印象最深刻的是，以往公會開會時，會員理監事僅是點頭之交，透過這次口罩國家隊的淬鍊，會員間老闆和員工有機會深入交流，看到工具機同業放下己見戮力合作，許文憲相當感動。

許文憲說，以前同業彼此在市場上廝殺「流血流滴」，這次透過口罩國家隊整合，大家一起做事，業者都派出各家的菁英，大家都展現了在業界打拚許久的自尊心和驕傲，有種互不服輸的良性競爭，產生了榮譽感，轉為無形的力量團結，「這是從來沒有過的感受」。

他以同業感想為例說道，有業者做了快40年的工具機零配件產業，之前不時被客戶狠罵一頓，但是這次參與口罩國家隊，客戶大加稱讚，讓業者感觸「人生只要做一件受人肯定的事，值得回味了」。

許文憲開玩笑說，在口罩國家隊合作後，大家以後在市場上更熟悉了，「未來競爭應該會有所拿捏」。

他也感謝製造口罩機台的長宏機械與權和機械兩家廠商，由於大部分的口罩機台都外移到中國大陸生產，還好他們還保留製造口罩機台的「火種」，讓口罩國家隊的任務速度加快，不然口罩機台要順利生產，恐怕不知要拖延多久。

這次口罩國家隊提前完成任務，也讓許文憲和同業們聲名大噪。他不好意思說，有次出門開車加油，加油站的妹妹一看到他就說「你是口罩國家隊的」、「感謝你們做口罩、現在比較買得到」，整個加油站員工喊著要跟他照相。此外他也透露，有同業週日去教會聚會時，也被教會大力誇讚。

許文憲期盼，透過這次口罩國家隊的聲名遠播，也可以讓台灣民眾了解工具機產業的重要性，產業界也會戮力以赴，口罩國家隊成員會回到自己的崗位上，因應疫情變局，深耕市場和人才，朝向智慧化目標邁進。（編輯：張均懋）1090321