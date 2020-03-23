口罩新機上線 日產1300萬片本週可望達標

經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，部分已投入生產。預計4月上旬，可達平均日產能1300萬片水準。中央社記者林俊耀攝 109年3月21日

（中央社記者吳柏緯台北23日電）經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，部分已投入生產。經濟部指出，上週週間日產能達1260萬片，本週目標是1300萬片；預計4月上旬，可達平均日產能1300萬片水準。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

經濟部次長林全能今天赴立法院備詢，接受媒體採訪時指出，上週週間日產能達1260萬片，週末的產能雖有下降，但也有1000萬片；本週週間日產能目標是1300萬片，預計4月上旬可達日均產能1300萬片的水準。

經濟部第一波採購的60台口罩機已經全數上線，第二波採購的30台民生用口罩產線中，28條成人口罩機已在20日全數交機完成。28台機器已有部分在口罩工廠完成安裝及測試，投入生產，部分則在進行整合。一般來說，從交機起算10天至14天，將可投入生產。

林全能指出，2台兒童口罩機與2台綁帶型口罩機，本週也會陸續交機。

根據經濟部估算，32條產線投入生產，產能全開後，加上現在已投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩平均日產能上看1300萬片。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底；未來若日產能增加至1300萬片，原料供應無虞。（編輯：張良知）1090323