打國際盃是否包括中國 蔡總統：有能力都會幫忙

總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話指出，國際疫情不能得到有效控制，疫情永遠不會結束，台灣依然處於險境，光是把國內防疫做好無法阻擋疫情蔓延，國際社會各成員必須集結力量，共同克服挑戰。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者葉素萍、王承中台北1日電）總統蔡英文今天說，台灣防疫要打國際盃，願意在口罩、藥物、技術3項目對國際提供協助，包括捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家醫療人員；至於國際盃是否包括中國大陸，她說，只要有需要，台灣有能力，都會幫忙。

蔡總統今天在總統府敞廳發表談話，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津都出席。為防疫，出席的首長特別拉開距離。

蔡總統提到，台灣已從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩日產量不斷向上突破，可以充分供應國內需求。

她說，疫情是全球性，每個國家會相互影響，光是把國內防疫做好，沒辦法阻擋疫情蔓延。國際社會各成員必須集結力量、共同克服挑戰；前一個階段，台灣組好了國家隊，「在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。」

蔡總統提到，當各國面對疫情擴散，急需協助，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，台灣願意在口罩、藥物、技術這3個項目，對國際社會提供協助。

她說，現在台灣一天可以生產1300萬片口罩並且持續提升，即將達到1500萬片。這個階段，將捐贈1000萬片口罩，也就是將近一日產能，支援疫情嚴重國家的醫療人員。後續會視國內產能給國際社會更多支持。

其次是藥物的支援，蔡總統說，有些國家臨床研究，認為奎寧有助於輕症患者治療，因此政府已請廠商提高奎寧產量，對有需要國家，給予適當支持。

總統蔡英文（右）1日在總統府敞廳針對武漢肺炎防疫和因應發表談話，行政院長蘇貞昌（左）也出席記者會，並保持防疫社交距離。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

蔡總統說，第三是技術的支援。台灣會分享目前國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾接觸史，進行有效疫情調查，防止疫情的擴散。台灣公私立醫院也會持續透過視訊，提供防疫經驗與技術，給需要幫忙的國家。

蔡總統強調，促成這些合作的前提，是台灣有「堅強實力」，政府也「行有餘力」。把台灣內部疫情控制好、物資準備好，就有能量和其他國家進行合作，提供人道協助。其他醫療物資，在確保國內需求無虞後，會陸續提供協助國際。

她說，任何國家醫療體系一旦崩潰，所造成的影響，不只是一個國家的淪陷而會是全球疫情惡化，台灣願盡一份責任，助人也利己；要讓大家看見，不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping，台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員；在這場防疫作戰，台灣願意發揮關鍵影響力，跟國際社會攜手共度難關。

蔡總統特別以英文簡要致詞，表明台灣願意提供國際協助。

媒體詢問，所謂打「國際盃」，是否包括中國大陸，若對岸有需要，台灣是否願提供，或者是以邦交國優先。

蔡總統說，台灣是行有餘力，在國內物資充足，在防疫需求能夠滿足的前提之下才會來進行，這個階段最重要的是醫護體系，因為醫護體系最需要支援，「只要有需要的、我們有能力，都會幫忙。」

面對媒體連番追問，是否要呼籲國際衛生組織正視台灣經驗，納入組織體系？國際盃是否包括中國？是否想跟中國領導人喊話？

蔡總統說，台灣願意參與國際，而且積極參與國際各項事務，尤其是在健康維護跟公共衛生防疫的工作面，「我們願意跟世界上任何的國家、願意與我們合作的，我們都願意一起合作，我們也不希望事情被過度政治化。」

她說，基本原則是有需要，台灣有能力就貢獻，台灣還是秉持貢獻與相互合作的一份心意，讓國際社會體認到台灣人願意貢獻，也願意協助，希望國際社會能夠聽到台灣的聲音。（編輯：謝佳珍）1090401