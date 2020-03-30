WHO聲明稱台灣 蔡總統盼各國了解台灣能貢獻

總統蔡英文（右）30日上午在桃園市長鄭文燦（左）等陪同下前往桃園中壢區訪視製造醫療衛材的敏成股份有限公司，並接受媒體聯訪。中央社記者葉臻攝 109年3月30日

（中央社桃園30日電）總統蔡英文今天談及世界衛生組織（WHO）聲明罕見稱台灣時表示，希望各國經這次疫情後，更理解、了解台灣能量與能貢獻的地方，真正思考台灣加入世界防疫體系，對民眾健康有更好保障。

蔡總統說，台灣態度一直很明確，有能力與很強意願與各國共同維持健康，也願分享些有用的經驗。

WHO發表聲明，罕見使用「台灣」而非「中國台北」等貶抑性質名詞，聲明撇清世衛秘書處對台灣參與WHO的責任，但提到台灣武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學習到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。

至於接下來是否推動防疫外交，蔡總統上午在桃園市長鄭文燦等陪同下前往桃園中壢區訪視製造醫療衛材的敏成股份有限公司後，接受媒體聯訪表示，不如講防疫合作，現在與其他國家互通有無，在很多研發與技術層面有共同發展機會，希望大家共同對抗疫情，與其他國家形成夥伴關係，強化各自對抗疫病能量。

此外，民主進步黨籍立法委員王定宇29日表示，台灣在2月初第一次武漢專機時，表達願提供1萬件防護衣給中國，但湖北台辦以飛機另有任務回絕，後來就沒下文。

蔡總統說，有表達一定善意，但執行過程情況，由執行單位說明。（編輯：李明宗）1090330