政院將追加千億特別預算 武漢肺炎紓困規模上兆

行政院長蘇貞昌31日在立院答詢時說，武漢肺炎紓困將達到新台幣1兆元規模。中央社記者施宗暉攝 109年3月31日

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時說，武漢肺炎紓困將達到新台幣1兆元規模。行政院發言人Kolas表示，1兆約占GDP的5%，其中包括將追加特別預算1000億元，近期內就會提出。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪時表示，紓困與振興預算規模達1兆元，包含原有特別預算600億元、總統蔡英文指示以預算移緩濟急與基金增加400億元；將再加碼移緩濟急與基金1000億元，以及計入央行、郵政儲金、各公營銀行已提出的貸款額度7000億元，並再追加特別預算1000億元。

Kolas說明，追加特別預算的方式，是先修正特別條例，經立法院三讀通過後，才提特別預算，再經立法院同意才能執行。近日就會提出修法。

Kolas表示，這段時間都在討論追加紓困規模，蘇貞昌並非今天下午才突然拋出。當初擬定特別條例草案時，全球疫情狀況跟現在不一樣，現在疫情對觀光產業與經濟的傷害逐漸浮現，因此政府要超前部署，對經濟產業方面協助要加強。

她說，討論過的內容包括現金補貼，對餐飲、航空、運輸、觀光、旅行、旅宿業等紓困措施，都已經討論一段時間，目前正在盤點細項，確認後推出。（編輯：謝佳珍）1090331

加碼紓困 蘇貞昌：規模大概到1兆

（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院長蘇貞昌今天說，當初立法院通過新台幣600億元的特別預算時，是因為只有中國有疫情，但未來隨疫情變化，「大概台灣會到一兆的規模」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

國民黨立委李德維質詢時指出，新加坡相關防疫預算非常驚人，過去立法院通過新台幣600億元特別預算，蘇貞昌回答其他委員時提出，未來應該會擴大、修正相關方案，他要問，蘇貞昌心中有沒有規模預算、什麼時候提出？

蘇貞昌答詢時表示，「整個規模大概到一兆」，大家都在講哪個國家怎樣，其實不盡相同，譬如美國沒有社會保險，是用商業保險，而台灣就是全民健保，有些相關狀況不太一樣；有些國家大小跟台灣也不太一樣。

蘇貞昌說，當初很感謝立法院通過600億元的特別預算，當時只有中國有疫情，但現在擴大到歐美這麼多國家，所以勢必擴大，600億元再加上移緩濟急的400億元，就有1000億元。

蘇貞昌說，另外中央銀行2000億元、再加上其他基金等4000億元的規模，未來隨疫情還在變化，「大概台灣會到一兆的規模」，整個來紓困，還有公共支出等，老早就已經要求加大、加快、加碼、加速。（編輯：謝佳珍）1090331