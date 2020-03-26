政院加倍補助觀光旅宿業員工薪資 上限2萬元

武漢肺炎疫情升溫，台灣加強入出境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響。圖為22日知名觀光景點台北101門可羅雀，LOVE地標也只有少數戴口罩遊客經過。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北26日電）政務委員龔明鑫今天說，對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案，決定加碼一倍，若企業維持員工8成薪，將補助員工每月薪資4成、上限新台幣2萬元，實施3個月，約有14萬名員工適用。

武漢肺炎疫情升溫，台灣加強入出境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響。

龔明鑫下午受訪時說明，旅行、旅宿、民宿、遊樂業等四大產業，企業業績若衰退達5成以上，且未採用勞動部「減班休息補助」、減薪未達2成的員工，由政府補助原薪資4成，上限新台幣2萬元。也就是員工這8成薪資中，由政府分攤4成、企業分攤4成。該方案共補助3個月，4月到6月可申請。

龔明鑫說，行政院24日通過的觀光旅宿艱困企業薪資補助方案中，原本是補助每月原薪資2成，上限1萬元，也就是政府分攤2成、企業出6成；因考量該產業約有14萬名從業勞工，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌商量後，決定翻倍加碼補助，以穩住這14萬人。

他表示，原本交通部的艱困企業薪資補助方案編列42億元，不足部分由就業安定基金支應，補助翻倍加碼後，預計總經費會增加到70億元左右。

龔明鑫說，適用範圍包括旅館業者3500家、民宿8000家、旅行業3140家、觀光旅遊業25家；今天下午交通部跟業者代表座談溝通，業者都表達歡迎跟感謝。

他表示，疫情對觀光旅宿四大產業的衝擊非常大，業者幾乎沒有生意可做，有些員工高達上千人，企業願意盡一份心力留住員工的話，政府也願意支持他們度過難關。（編輯：謝佳珍）1090326