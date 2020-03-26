國發會估疫情衝擊 悲觀情境經濟成長恐難保2

台北市知名景點中正紀念堂及自由廣場受到武漢肺炎疫情影響，遊客量大減，24日廣場上鴿子依舊成群，人影卻是稀疏。中央社記者林俊耀攝 109年3月24日

（中央社記者潘姿羽台北26日電）武漢肺炎疫情重創全球經濟，歐美情勢也愈來愈嚴峻。國發會主委陳美伶今天指出，若疫情延燒至6月，最悲觀的負面衝擊恐讓台灣經濟成長率下修1.4個百分點；以此推估，今年經濟成長率恐跌至1.32%，「保2」破局。

今年初爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），短時間內，全球累積病例數與死亡人數均遠超過2003年SARS時期，世界衛生組織（WHO）並將疫情列為「全球大流行」。

國發會官員指出，過去評估疫情對台灣經濟成長率的影響時，多僅考慮中國經濟走緩的外溢效果，但歐美確診病例數持續竄升，經濟活動受到影響，國際機構也相繼大幅下修美國、歐元區及全球經濟成長率預測，顯見情勢嚴峻。

據主計總處去年11月發布的經濟預測，未納入2019年冠狀病毒疾病疫情衝擊時，2020年經濟成長率預測值為2.72%。

官員表示，為了掌握疫情最新動態及經濟影響，最新評估納入歐美經濟受創、需求緊縮，且疫情持續至6月的情境，單看負面衝擊，將讓經濟成長率減少0.66至1.4個百分點。以此推算，今年經濟成長率最悲觀可能降至1.32%。

國發會官員補充，上述負面衝擊未納入正面因素，如政府祭出千億元規模的紓困方案，以及國人不出國後，改在國內消費，這些都有助於支撐經濟成長動能，抵銷部分負面衝擊。

官員也說，疫情的負面衝擊並非一定會讓台灣經濟走向最悲觀的結果，國際局勢、疫情發展隨時都有最新進度，必須滾動式檢視最新情勢。（編輯：張良知）1090326