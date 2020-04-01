紓困規模 蔡總統：1兆500億護台灣行動

因應武漢肺炎疫情，政府加碼紓困規模。總統蔡英文（圖）1日在總統府發表談話指出，預估兩階段的紓困規模可達到新台幣1兆500億元，這是1兆500億護台灣的行動，其中第2階段的特別預算大概會有1500億元的規模。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者王承中、葉素萍台北1日電）因應武漢肺炎疫情，政府加碼紓困規模。總統蔡英文今天表示，預估兩階段的紓困規模可達到新台幣1兆500億元，這是一個1兆500億護台灣的行動，其中第二階段的特別預算大概會有1500億元的規模。

武漢肺炎疫情在全球加速蔓延，因應疫情期間防疫所需，蔡總統上午在總統府敞廳發表談話。蔡總統表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。

針對紓困的部分，蔡總統指出，第一階段的紓困是因應到現在為止的疫情，下一階段要超前準備，行政院長蘇貞長昨天也在立法院院會中提到開始準備第二階段紓困方案，行政院也在做最後的研擬，相信會在最短時間提出。

蔡總統表示，預估兩階段的紓困規模可以達到新台幣1兆500億元的規模，所以這是一個1兆500億護台灣的行動。

蔡總統指出，第二階段的特別預算大概會有1500億元的規模，會請立法院修正上次通過的特別預算，能夠追加預算1500億元。政府會做產業及大眾的後盾，加強、加快、加碼都是政府方向，在這階段，紓困、產業振興及轉型都是大家要一起克服的事情。

蔡總統表示， 第一階段固然特別預算是600億元，但也有400億元是既有的預算支援，還有如就業安定基金等基金有提供一定協助，不同基金的協助，大概也有1000億元的規模，也提供將近3500億規模的資金，提供貸款上的協助。甚至對於人民貸款的利息、本金償還，都給予往後移的空間。政府在第一階段，已經盡其可能照顧到需要照顧的民眾跟企業。

蔡總統表示，在過去一段時間，政府一直都有關注到企業及人民生活會受到什麼樣的影響，持續評估政府需要進行哪些方面的協助，蘇貞昌也說過希望能雨露均霑，各行業及大眾在營業、生活上有需要協助的部份，政府都會傾全力協助。

與會的經濟部長沈榮津則表示，在清明連假期間，經濟部會確保民生物資供應穩定，並持續確認主要民生物資的供需價格，目前相關物資供應穩定，衛生紙、泡麵、罐頭的產能都會加大，市場供應無虞，而麵粉有6個月存量、沙拉油有4.5個月存量，民眾可以安心。

沈榮津指出，衛生紙現在已全面趕工，24小時生產，物流也配合。泡麵是以中元普渡的水準在生產，銷售情況已趨於穩定。目前口罩產能每日突破1300萬片，清明連假後將朝向1500萬片努力，並努力提升防護衣、隔離衣的安全存量到法定的2倍，而額溫槍在確保國內供應無虞後，已可解禁出口。（編輯：紀淑芳）1090401