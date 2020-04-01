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武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
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武漢肺炎紓困方案2/12

紓困加碼至兆元 財長：舉債合計1800億還有空間

最新更新：2020/04/01 15:09

（中央社記者范正祥台北1日電）財政部長蘇建榮今天指出，防疫紓困第一階段新台幣600億元的特別預算，其中舉債300億元，其餘300億元以歲計賸餘因應；第二階段擬追加1500億元，全數以舉債因應，兩階段舉債合計1800億元，還有舉債空間。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，政府加碼紓困規模。總統蔡英文今天表示，預估兩階段的紓困規模可達到新台幣1兆500億元，這是一個1兆500億護台灣的行動，其中第二階段的特別預算大概會有1500億元的規模。

立法院財政委員會今天審查稅捐稽徵法部分條文修正草案，但追加紓困預算成為立委關注焦點。蘇建榮指出，過去這幾年財政狀況還算不錯，因應這次疫情，財政可以適度因應，目前還有1.8兆元舉債空間。

蘇建榮回應媒體詢問時表示，之前600億元的特別預算，其中300億元是前幾年的歲計賸餘因應，另舉債300億元；第二階段追加1500億元以舉債因應，整體舉債大約1800億元。

被問到舉債是否超限，蘇建榮指出，以存量來說，目前舉債為5.3兆元，依據公共債務法規定，存量不可超過前3年GNP（國民生產毛額）平均的40.6%，目前還有1.8兆元舉債空間。

蘇建榮表示，以流量來看，中央政府每年債額度不得超過預算歲出總額15%的流量限制，今年還有1400億元舉債空間，防疫紓困兩階段舉債合計1800億元，但執行期間會跨不同年度，因此應可控制在債限之內，追加特別預算最快下週送立法院審議。

對於蔡總統宣布預估紓困預算規模可達1兆500億元，蘇建榮指出，其中有2100億元是特別預算、1400億元是從總預算、各類公基金中「移緩濟急」，如果不含中央銀行、郵政儲金、各公營銀行的貸款額度，整體紓困金額達3500億元。（編輯：林孟汝）1090401

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