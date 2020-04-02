更多編輯台推薦新聞：
台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見
國際

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見

早安世界》台灣推防疫外交 捐千萬口罩助歐美國家
早報

早安世界》台灣推防疫外交 捐千萬口罩助歐美國家

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／國衛院成功研發快篩試劑 最快10分鐘有結果
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案5/18

武漢肺炎紓困刺激消費 酷碰券每人每月上限1000元

最新更新：2020/04/02 11:08
因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為百貨美食街用餐區設置透明隔板，加強防疫。中央社記者王騰毅攝　109年4月1日
因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為百貨美食街用餐區設置透明隔板，加強防疫。中央社記者王騰毅攝　109年4月1日

（中央社記者王承中、游凱翔、吳佳蓉台北2日電）因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。經濟部長沈榮津今天表示，這次提出「你消費我來折扣回饋」，將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，每人每月上限新台幣1000元，待疫情紓緩時推動。

因應武漢肺炎紓困，行政院上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌親率相關部會首長在院會後召開記者會。

有關於酷碰券的部分，沈榮津表示，這次也提出「你消費我來折扣回饋」，這部分將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，每人每月上限新台幣1000元，待疫情稍為紓緩時推動。（編輯：張均懋）1090402

因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為台北車站一間餐廳，民眾用餐時分散座位。中央社記者林俊耀攝　109年3月31日
因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為台北車站一間餐廳，民眾用餐時分散座位。中央社記者林俊耀攝　109年3月31日
延伸閱讀
武漢肺炎防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板紓困小黃補助油錢每月2000元 已逾6萬駕駛申請響應政府紓困 民營銀行跟進貸款加碼降息財長：財政可因應疫情 舉債空間還有1.8兆
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報