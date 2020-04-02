武漢肺炎紓困刺激消費 酷碰券每人每月上限1000元
最新更新：2020/04/02 11:08
因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為百貨美食街用餐區設置透明隔板，加強防疫。中央社記者王騰毅攝 109年4月1日
（中央社記者王承中、游凱翔、吳佳蓉台北2日電）因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。經濟部長沈榮津今天表示，這次提出「你消費我來折扣回饋」，將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，每人每月上限新台幣1000元，待疫情紓緩時推動。
因應武漢肺炎紓困，行政院上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌親率相關部會首長在院會後召開記者會。
有關於酷碰券的部分，沈榮津表示，這次也提出「你消費我來折扣回饋」，這部分將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，每人每月上限新台幣1000元，待疫情稍為紓緩時推動。（編輯：張均懋）1090402
因應武漢肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。圖為台北車站一間餐廳，民眾用餐時分散座位。中央社記者林俊耀攝 109年3月31日
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