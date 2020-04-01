財長：財政可因應疫情 舉債空間還有1.8兆

（中央社記者范正祥台北1日電）財政部長蘇建榮今天在立法院財政委員會表示，過去這幾年財政狀況還算不錯，因應這次疫情，財政可以適度因應，目前還有新台幣1.8兆元舉債空間。

蘇建榮指出，以目前狀況來講，因過去幾年財政穩健，財政部因應疫情有餘力統籌財源，但也要看各部會需求，詳細規模，明天行政院應會召開會議討論。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院匡列600億元特別預算，行政院長蘇貞昌昨天在立法院答詢時說，武漢肺炎紓困將達到1兆元規模。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財政委會質詢，紓困總額拉高到1兆元，內容是什麼。他質疑，把中央銀行和各銀行的相關企業貸款額度也包進來，並不合適。

蘇建榮答覆，美國做法也是一樣，韓國也是類似。

他說，就目前了解，在方向上，特別預算規模會擴大，但擴大多少還要看各部會需求，最終由行政院決定。

蘇建榮指出，以目前情況，過去幾年財政狀況還算不錯，財政上可以適度因應這次疫情。

曾銘宗質疑，為何過去只匡列600億元特別預算，現在才加碼。

蘇建榮表示，誠如蘇貞昌所說，當時編列預算只考慮到中國疫情狀況，目前疫情擴大到美國與歐洲，考量與當時情況不一樣，所以編列預算要有彈性。

此外，國民黨立委林德福質詢，是否紓困總額約1兆元，扣掉中央銀行、郵政儲金、各公營銀行融資貸款額度加起來7000多億元，紓困預算大概會匡列3000億元。蘇建榮對此回應，「紓困總額約1兆元，扣掉7000多億元以後，應該有3000億元左右。」（編輯：張均懋）1090401