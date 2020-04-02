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武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案1/18

武漢肺炎防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板

最新更新：2020/04/02 10:56
行政院臨時院會後記者會2日上午在新聞中心舉行，行政院長蘇貞昌（前排左3）率各部會首長出席，說明擴大紓困振興的預算與內容。中央社記者鄭傑文攝 109年4月2日
行政院臨時院會後記者會2日上午在新聞中心舉行，行政院長蘇貞昌（前排左3）率各部會首長出席，說明擴大紓困振興的預算與內容。中央社記者鄭傑文攝 109年4月2日

（中央社記者余祥、王承中台北2日電）因應武漢肺炎疫情，行政院今天加開臨時院會，通過武漢肺炎特別條例修正案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案。

行政院長蘇貞昌今天上午親率相關部會首長在院會後召開記者會，蘇貞昌說，疫情險峻，全世界破90萬人確診，台灣防疫工作上已守住第一關，過去特別預算是針對中國疫情，現在針對全世界疫情，要增加預算，所以準備用1兆500億護台灣。（編輯：林淑媛）1090402

防疫紓困加碼至1兆500億，行政院臨時院會後宣布經濟部預算規劃。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
防疫紓困加碼至1兆500億，行政院臨時院會後宣布經濟部預算規劃。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布勞動部預算規劃，內容增加自營業者補助與利息補貼。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布勞動部預算規劃，內容增加自營業者補助與利息補貼。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布交通部預算規劃，內容包含觀光及陸海空運補助。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布交通部預算規劃，內容包含觀光及陸海空運補助。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布衛福部預算規劃，加碼增加200億元。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布衛福部預算規劃，加碼增加200億元。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布教育部與科技部預算規劃。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布教育部與科技部預算規劃。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院臨時院會後宣布文化部等其他部會預算規劃。（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
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