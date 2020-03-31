響應政府紓困 民營銀行跟進貸款加碼降息

（中央社記者劉姵呈台北31日電）為響應政府新一波紓困方案，民營銀行紛紛宣布，自4月起，將針對受疫情影響的客戶，提供房貸、信用貸款利率及信用卡循環等額外加碼降息方案，實施6個月，與全民共體時艱。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）衝擊，行政院24日宣布，除央行日前降息1碼（約0.25個百分點）外，公股行庫貸款利息再減碼。自用住宅1000萬以內房屋貸款利率再降1碼，共降2碼（約0.5個百分點），實施6個月；信用卡、車貸、信貸等個人貸款1000萬以內利率再降2碼（約0.5個百分點），共降3碼（約0.75個百分點），實施6個月。

除了公股行庫要配合政策提供紓困方案外，民營銀行也紛紛宣布與全民「共體時艱」，響應政府新一波紓困政策加碼降息，陪全民打贏這場全民戰「疫」。

台北富邦銀行表示，在個人信貸及房貸方面，自4月6日起將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息超額反映；信用卡循環利率則於4月6日起至9月30日期間，直接調降1%（包含指標利率調降的0.27%）。

另外，北富銀表示，自4月6日至9月30日期間，將針對疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員及因疫情導致營業收入下滑15%的企業主，提供額外「加碼降息」方案，若與指標利率合計，信貸利率可降到0.75%。自用住宅且歸戶貸款餘額在新台幣1000萬元以內的客戶，房貸利率可降到0.5%。

中國信託銀行晚間也宣布，自4月23日起，將針對個人房貸、信貸及信用卡全面調降放款指標利率0.28%，同樣優於央行降息超額反映。

針對受疫情影響的客戶，中信銀指出，即日起至9月30日止，房貸貸款餘額1000萬元以內，與放款指標利率合計，利率將調降0.5%；個人信用貸款利率及信用卡循環利率各調降0.75%，減免期間為6個月。同時，中信銀也提供信貸前3期0.66%優惠利率方案，以利短期紓困需要的客戶，作資金調度。

此外，中信銀針對中小企業也推出「關懷方案」，協助展延周轉金貸款或寬限期最長12個月，對於營收下滑達15%以上的受災企業，提供舊貸展延、營運資金、振興資金貸款、利息補貼等，額外補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加碼1%。

中信銀統計，疫情爆發初期，針對一般民眾及中小企業寬緩繳款與貸款展延等紓困方案，目前受理金額合計已近20億元。（編輯：楊凱翔）1090331