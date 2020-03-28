搶救內需市場 學者建議紓困聚焦三重點

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）肺炎疫情來襲，重創台灣餐飲、觀光等內需產業，學者建議，政府推動各式振興與紓困方案，可考慮聚焦三重點，包括為補助特定行業、將整體紓困經費提升至5000億元與善用勞工財政貨幣等政策。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續蔓延，民眾人人自危，百貨公司、各大商圈不見逛街人潮，內需產業成為疫情重災戶，經濟部表示，以內需為主餐飲、零售業衝擊持續擴大，3月的零售、餐飲業營收恐將損失新台幣434億多元。

對於內需市場展望，台灣經濟研究院研究員邱達生相對悲觀。他說，各界評估疫情過後，經濟將產生遞延效應，不過，內需消費服務業反彈恐不如製造業訂單明顯。即便下半年疫情和緩，也恐無法馬上挽回業績。

中華經濟研究院副院長王健全認為，政府應「料敵從寬、禦敵從嚴」，防疫成功只是贏了上半場，下半場重點是企業紓困融資，讓經濟回歸常軌。

他建議，政府可以著重於三大重點，分別為補助特定行業、提升預算、善用勞工財政貨幣等政策。疫情對航空、旅宿、觀光業產生劇烈衝擊，業者已經暫停營運、實施無薪假，也有人祭出高層減薪自救。「政府可以加強對特定產業紓困，大量輸血，避免疫情過後，業者已經倒一片。」

王健全指出，多數國家紓困方案約影響GDP（國內生產毛額）3%至5%，以此推估，建議政府提升紓困經費至4000億元至5000億元間。此外，政府推可以延期或分期繳納稅金、補貼企業部分減班休息薪水等，未來也可鬆綁勞工政策，幫助企業度過難關。

王健全說，即時紓困是事半功倍，若等到企業掀起倒閉潮，引發大量勞工失業，進一步導致消費市場萎縮，造成更大社會成本，恐怕就來不及。

除了政府提供紓困振興方案，邱達生說，業者也可以透過拓展數位經濟，跟上新消費型態，像是部分商圈與外送業者合作，彌補部分業績損失。或是趁此時加強員工訓練，提升員工技能、共同渡過非常時期。（編輯：林孟汝）1090328