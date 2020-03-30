蔡總統：口罩挑戰日產兩千萬片 國家隊要維持

（中央社記者葉臻桃園30日電）總統蔡英文今天上午訪視國內不織布大廠時指出，口罩國家隊在防疫後還是要維持，持續台灣優質生產供應鏈；口罩產能則要挑戰日產兩千萬片，證明台灣的團隊能一直挑戰極限。

蔡總統上午在經濟部長沈榮津、桃園市長鄭文燦陪同下訪視不織布大廠、敏成股份有限公司，並由敏成股份有限公司董事長古思明進行簡報。

蔡總統致詞時表示，敏成手上有滿滿的口罩訂單，但還是以國家為優先，展現出政府與民間是緊密的夥伴，在這一次的防疫過程中，口罩國家隊的表現可圈可點，口罩國家隊在防疫後還是要維持，持續台灣優質生產的供應鏈。

蔡總統指出，台灣一直在超前部署口罩的需求，「口罩產能到一千萬的時候，我和部長（沈榮津）都覺得不可思議，但我們現在要挑戰兩千萬」，不只是提供口罩，也能證明台灣的團隊能挑戰極限，是很重要的台灣精神展現。

蔡總統表示，「國軍和醫療機構未來都會採取國內生產的政策，政府也會再次檢討公共部門的需求，讓國家隊能維持整個公共部門、醫療衛生部門的需求。」

防疫期結束後政府也會再一次全盤檢討，國家在戰略與民生的需求上，必須要有一定的程度能掌握自己生產能量，這一部分都已經在作業中。

媒體聯訪時記者提問，針對即將到來的清明節連續假期可能是疫情高峰期的看法。對此，蔡總統指出，清明節假期有4天，可以分散掃墓活動。

蔡總統表示，現在可以線上掃墓，或是請代表掃墓，時間上也可以分流，「相信防疫期間大家有足夠的警覺」，並呼籲民眾保持適當社交距離，並遵守中央流行疫情指揮中心的防疫指引。（編輯：戴光育）1090330