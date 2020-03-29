掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

武漢肺炎台廠防疫火線專題（中央社記者潘羿菁台北29日電）武漢肺炎疫情爆發初期，一群機械工程師開始連夜搶修塵封至少5年的熔噴布機台，以因應政府口罩徵收令，衝刺日產1300萬片的目標。康那香必須盡快讓機台上陣，沒有它，口罩無法過濾細菌，就宛如一層毫無防禦能力的布料，戴了等於白戴。

外界對康那香的印象，向來是停留在衛材與不織布生產廠家；鮮少人知道，其實康那香機械研配廠在這次防疫大戰中扮演的重要角色，工程師們迅速修復機台加入產能貢獻，甚至還進一步調高產能。當各國紛紛來電是否可以購買熔噴布機，康那香董事長戴榮吉霸氣地說，穩定台灣出貨為優先，目前暫時拒接外銷單。

口罩心臟關鍵材料 熔噴布價格飆漲20倍

2月是中國大陸疫情蔓延最為嚴峻之際，口罩價格漫天飛漲數倍。除了有不肖業者想賺災難財，另外一個重要原因是口罩原料熔噴布，從每噸人民幣2萬元漲到40萬元，狠漲20倍，換算每噸要價將近新台幣200萬元。

換句話說，在疫情爆發後，口罩內層中，厚度不到0.1公分的熔噴布，每片成本從0.07元，瞬間暴漲至1.5元，主要原因就是中國大陸在搶口罩原料防疫物資。

熔噴不織布曾被譽為口罩心臟，其重要性不言可喻。不過，仔細觀察口罩結構，是由3種不同種類不織布製作而成，為何單獨熔噴布價格大漲；戴榮吉直言，因為熔噴布產能比較少。

根據中國產業用紡織品行業協會統計，熔噴布占不織布總產能僅0.9%，紡粘不織布及針刺不織布合計占比70%，為不織布大宗種類。這樣的產業結構，在台灣同樣類似，目前國內生產熔噴布廠家，10隻手指頭數得完。

因為產能少，在平時，熔噴布行情就比其他不織布好，舉例來說，在台灣熔噴布每噸可銷售新台幣16萬元，熱風熱壓不織布則是10萬元，足足貴上6成；不過即使賣價較高，卻沒有引起業者爭相投資。

「熔噴布應用領域太狹窄，是大家不願投入的主因」，戴榮吉進一步解釋產能少的原因，熔噴布只能應用在過濾。

包括口罩內層、中央空調過濾材、車用冷氣過濾層等，舉凡是空氣過濾可算是熔噴布的地盤；雖然市場很大，「但是你想想，口罩用量才幾公克而已，一台機器產出量是用公噸計算」，戴榮吉說。

康那香苦吞慘敗換經驗 抗疫小兵立大功

出海口看似遼闊，要順利去化並非易事。其實這個道理，是康那香曾經苦吞敗仗換來的寶貴經驗。

康那香早年原有2台熔噴布機台，第1台為國外引進，主要供應口罩原料與外銷熔噴布，生意相當穩定。由於看好產業用濾材市場（中央空調濾材、車用濾材等），戴榮吉決定自己設計組裝熔噴布機，讓康那香擁有2台機器，可切入不同客群。

他說，熔噴布之所以有過濾作用，在於它的纖維非常細微，頂多1至5微米，裡頭會有很多孔隙，就能過濾掉病毒細菌；另外，又會加上靜電，讓細菌穩穩吸附在過濾層，達到萬無一失。

也就是說，孔隙大小決定過濾的程度，為創造產品獨特性與高效率，康那香機械研配廠自行組裝熔噴布機，將孔隙做得更小，提升過濾效果。當時猜想，產業濾材的潛在客戶應該會買單。

不過，當時缺乏產業濾材銷售人員，加上衛材領域與產業濾材市場截然不同，行銷邏輯不同，找不到相同頻譜，導致推廣成績不如預期。

為了止血只好忍痛停掉第2台機器，一停就超過5年時間。這回政府防疫力拚口罩日產1300萬片，康那香緊急搬出機台，或許是太久未開機，機器設備早已故障，包含叫料時間，總計花費20餘天，3月10日才正式加入產線。

目前康那香2台熔噴布產能日產2.4噸，若以1噸可生產120至130萬片口罩估算，等於康那香最高產能，可以供應逾300萬片口罩所需的關鍵原料，支援政府徵收量。

「日前有日本、韓國、歐洲甚至遠到俄羅斯，都跑來問我們能不能生產機台給他們，但是我們要穩定台灣機台，台灣供應為優先，所以暫時不接」，戴榮吉說。

問起戴榮吉，未來疫情結束後，政府也不徵收了，2台熔噴布機台還要繼續開嗎。他樂觀地說，當然持續開著，這是小兵立大功啊。（編輯：張良知/林淑媛）1090329